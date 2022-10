Kunsthistoriker Jörg Scheller checkt die Privilegien

Was ist ein Privileg? Ein Sonderrecht, was Mächtige willkürlich gewähren und entziehen konnten. Es ist eher passiv und zeugt von Abhängigkeiten. Privilegien sind also vor allem dort ein wirksames Herrschaftsmittel, wo die meisten Menschen so gut wie keine Rechte haben. Erst recht keine verfassungsgemäßen Grundrechte oder Freiheiten. Also in klassischen Autokratien. Mit dieser historisch-klassischen Definition von Privileg stößt man heute bei einigen gesellschaftlichen Vordenkern zunehmend auf Unverständnis.

„(Un)Check Your Privilege“ ist unterhaltsam, aber scharf in der Debatte

Diesem hochkomplexen und äußerst scharf diskutierten Thema widmet sich der Kunsthistoriker Jörg Scheller in „(Un)check Your Privilege“ klug und pointiert. In diesem Essay gibt Scheller dem Begriff des Privilegs seine Geschichtlichkeit und seine Spezifik zurück – mit unterhaltsamen Beispielen aus so unterschiedlichen Bereichen wie Anarchismus, der Social-Media-Plattform Twitter, Hardcorepunk oder osteuropäischen Kulturen.

Statt den schwammigen Begriff des Privilegs fortzuführen, sollten Gesellschaftsdebatten gerechte Startchancen und Möglichkeiten des Aufstiegs für alle, mit all den damit verbundenen Implikationen, intensiv erörtern.

Das heißt nach Scheller auch, immer das Individuum im Blick zu behalten und nicht die pauschale Identitäts-Gießkanne über riesige Menschengruppen zu streuen und damit willkürlich Menschen in soziale Gruppen einzuordnen. Sein Vorschlag: „In der Sphäre des Rechts ist das Privileg am besten aufgehoben.“ Der Kunsthistoriker beschäftigt sich seit Jahren in Veröffentlichungen mit kulturellen Debatten über Rassismus, Klassismus oder Gerechtigkeit. Und auch mit Bodybuilding, aber das nur am Rande.

Jörg Scheller kritisiert das Verständnis von Privilegien

„(Un)check Your Privilege“ ist das mutige und trennscharfe neueste Ergebnis dieser Arbeit. Mutig, weil Scheller lautstarken und gut vernetzten Aktivisten den Fehdehandschuh hinwirft: „das entgrenzte Verständnis von und die entgrenzte Rede über Privilegien beschämen, wo sie ermutigen sollten, sie vernebeln, wo sie zur Klärung beitragen sollten, sie trennen, wo sie verbinden sollten, sie verpanschen, wo sie differenzieren sollten.“

Trennscharf, weil er auf 138 Seiten präzise ausformuliert, „dass die heutige Rede von ,Privilegien’ im Einsatz für Gerechtigkeit nicht hilfreich ist, ja, dass sie Gerechtigkeit verhindert, wenn sie allzu heterogene Phänomene in eine negativ besetzte Kategorie zwingt und dadurch echte, von Mächtigen bewusst gewährte Sonder- oder Vorrechte verwässert, verharmlost“.

Der Begriff Privileg wird heutzutage auch missbraucht

Das also ist Schellers Anliegen: Der aus dem US-amerikanischen Kulturdiskurs herübergeschwappte ahistorische Begriff des Privilegs wird von ihm vom Kopf wieder auf die Füße gestellt. Die heutige Verwendung des Begriffs sei allzu oft missverständlich. Der Autor kritisiert die „semantische und konzeptuelle Expansion“ von Begriffen wie Rassismus, Phobie oder eben Privileg. Sie würden immer breiter definiert und damit nicht nur an Stringenz einbüßen, sondern auch leichter missbraucht werden können.

Scheller verweist auf die ausufernden Vorwürfe der Islamophobie, hinter denen sich selbst demokratiefeindliche muslimische Fundamentalisten bisweilen verschanzen – und dabei auch noch Rückendeckung durch manch linken Aktivisten erhalten.

Zugegeben, wer nicht einigermaßen bewandert ist in all den Diskursen über koloniale und postkoloniale Geschichte, über „Weißsein“ als Herrschaftskategorie, über politisch korrektes Verhalten, der wird in Schellers Essay des Öfteren vor Fragezeichen stehen. Voraussetzungsfrei lässt er sich nicht lesen. Aber wenn man ihn denn liest, ist er äußerst fruchtbar.