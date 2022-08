Kunst zwischen Anziehung und Abscheu: Jordan Wolfson in Bregenz

„Kunst muss sein wie ein Schlag ins Genick. Man sieht den Schlag nicht kommen. Er haut einen einfach um.“ Dieser Satz stammt von Konzeptkünstler und Medienfreak Bruce Nauman. Gemeint ist damit eine Kunst, die unmittelbar auf die Menschen einwirkt, die sofort voll da ist. Genau so sind Jordon Wolfsons Werke angelegt, die in dieser Sommersaison im Kunsthaus Bregenz (KUB) gezeigt werden. Der 42-jährige Künstler, der in Los Angeles lebt, hat auf den vier Etagen einen Rundgang aufgebaut, der mit Arbeiten an der Schnittstelle von Video, Animation, Installation und Skulptur eine enorme Bilderflut erzeugt. Und es ist durchaus starker Tobak, den der gebürtige New Yorker da bietet.

Schon im Erdgeschoss geht’s zur Sache. Da begrüßt einen das aus Märchen bekannte Urbild des Unheimlichen: Ein riesiges blutrotes Gesicht mit Hakennase und furchterregendem Grinsen, welches aus einem Haus wächst. Dann gibt es noch ein Video, das man nur über eine Virtual-Reality-Brille anschauen kann und nichts für zarte Gemüter ist. Denn man wird Zeuge eines brutalen Mordes auf offener Straße. Ein Mann prügelt einen anderen mit einem Baseballschläger zu Tode. Ein Gewaltexzess etwa in der Länge eines TikTok-Videos und ähnlich schockierend wie das, was die Gaming-Industrie an Gewaltspielen bietet. Mit dem Unterschied, dass man hier zum hilflosen Zeugen verdonnert wird und sich unweigerlich fragt, ob man in der Realität tatsächlich die Courage hätte, in so einer Situation einzuschreiten.

Jordon Wolfson hat in den 2010er-Jahren mit provokanten Werken, vor allem in Bezug auf Amerika, weltweit Aufmerksamkeit erregt. Bis heute wird seine Kunst zwischen Anziehung und Abscheu kontrovers diskutiert. Insofern ist diese Ausstellung zum 25-jährigen KUB-Bestehen auch ein Wagnis. Mittels Motiven aus Internet-Clips, Comic-Strips, Computerspielen, Filmen oder Gesichtserkennungssoftware untersucht Wolfson unsere heutige Gesellschaft, vor allem wie sie sich in den Massenmedien und im Internet spiegelt. Vieles dreht sich um Erotik und Gewalt, um Rassismus und Sexismus – und immer wieder auch um seine jüdischen Wurzeln und seine Homosexualität.

Fast schon spielerisch macht er sich auf Spurensuche, findet Kitschiges und Tiefgründiges, Hässliches und Schönes, Niedliches und Brutales. „Im Grunde ist es eine Ausstellung über uns, unsere Zeit, das Internet, nicht über den Künstler“, sagt KUB-Direktor Thomas D. Trummer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Ja, es sei sogar die perfekte Schau in diesen schwierigen Tagen – „sehr emotional, sehr direkt, sehr assoziativ“. Zudem stelle Wolfson unbequeme Fragen: Wie werden Bilder und Informationen verarbeitet? Wie dringen Technologien in unser Denken und unsere Wahrnehmung ein? Was machen unsere Ängste mit uns?

Doch keine Sorge. Ganz so heftig wie im 3-D-Video „Real Violence“ geht es auf den nächsten Stockwerken nicht weiter. In der ersten Etage ist auf einer gigantischen Leinwand ein Video zu sehen, indem – untermalt von lässiger Musik – eine Comicfigur und ein Kondom durch die Straßen von New York streifen. Aus dem Kondom rieseln Perlen, die wie Bonbons oder Blutzellen aussehen und zwischendrin zu Herzchen werden. Schließlich taucht die stachelige Kugel eines Virus auf – eine Form, die uns seit der Pandemie allzu vertraut ist. Auf den ersten Blick mag das unterhaltsam anmuten, tatsächlich geht es um Wolfsons reale Angst vor Aids.

Fast schon harmlos wirkt im Vergleich dazu eine Installation im zweiten Geschoss. 20 Hologramm-Ventilatoren erzeugen Bilder, die im Raum zu schweben scheinen. In rasendem Tempo wechseln sich Zahlen, Emojis, Davidsterne und die Arme einer Zeichentrickfigur mit Motiven aus den Medien sowie Porträts berühmter Künstlerinnen und Künstler ab. Auch Wolfson selbst reiht sich ein. Langweilig wird es bei diesem intensiven Geflimmer nicht. Im Gegenteil, „Artists, Friends, Racists“ aus dem Pandemiejahr 2020 lässt einen kaum los.

Dabei wartet ganz oben im KUB noch ein verblüffendes Erlebnis mit einer Frau mit platinblondem langem Haar. Sie tanzt verführerisch wie ein Go-go-Girl vor einem Spiegel. Allerdings sind ihr Körper, ihr weißes Negligé, ihre kniehohen Lackstiefel ziemlich dreckig. Wer neugierig näherkommt, den trifft ein stechender Blick aus dunklen Augen unter einer grünen Pestmaske. Mit technisch hochkomplexen Robotern wie dieser „Female Figure“ hat es Jordon Wolfson zu Berühmtheit gebracht.

Und wieder stellt sich ein Gefühl des Unbehagens ein. Natürlich wegen der Frage, was der Künstler mit dieser Art von Frauendarstellung noch bezweckt. Vor allem aber aufgrund der Tatsache, dass die Skulptur den Spiegel nutzt, um Blickkontakt zu den Betrachtern herzustellen. Wolfson selbst pflegt zu seinen Arbeiten übrigens nicht mehr zu sagen, als dass sie darauf abzielen, sowohl „physische als auch psychische Reaktionen hervorzurufen“. Das gelingt ihm – auch in Bregenz.