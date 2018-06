Konzertkritik: Schubertiade 2018

Noch bis Ende der Woche ist Schwarzenberg wieder Zentrum hochkarätiger Kammermusik und exzellenten Liedgesangs. Zum Beispiel das Mandelring Quartett gemeinsam mit feinsinnigen Bläsern und Kontrabass, am Abend gewann der Schweizer Tenor Mauro Peter an der Seite von Helmut Deutsch einmal mehr die Herzen des Publikums.

Schuberts Oktett D 803 und das benachbarte Quartett a-Moll D 804 „Rosamunde“ sind Fixsterne bei der Schubertiade. Bei letzterem überzeugte das Mandelring Quartett mit den drei Geschwistern Sebastian, Nanette und Bernhard Schmidt und dem Bratscher Andreas Willwohl mit ungemein kultiviertem Spiel. Es pflegte die leisen Töne, ohne die durchaus zupackenden Akzente und Kontraste zu vernachlässigen. Kultiviert und schlicht tönte der Variationensatz mit den verschiedenen Beleuchtungen im melodiösen Spiel.

Nach der Pause erweiterte sich der Kreis um den sehr präsent agierenden Kontrabassisten Nabil Shehata, die spanische Klarinettistin Laura Ruiz Ferreres, die schwedische Hornistin Sibylle Mahni und den ungarischen Fagottisten Bence Bogányi. Alle vier haben führende Orchesterpositionen in Deutschland inne und unterrichten an Musikhochschulen, die Liebe zur Kammermusik, zum gemeinsamen Gestalten vereint sie mit dem so dicht verwobenen Streichquartett. So erlebte man das großartige Oktett in seinem musikantischen Geist, mit Schwung und dynamischer Zugkraft, weit geschwungenen Melodien und herzhaften Tanzsätzen.

Seit seinem Einspringen vor sechs Jahren ist der Schweizer Tenor Mauro Peter ein Liebling der Schubertiade. Seine Natürlichkeit, seine Textdeutlichkeit, die klar fokussierten Vokale, die Kunst, Geschichten zu erzählen, sind weiterhin herzerfrischend. Helmut Deutsch, sein souveräner Klavierpartner, seit Peter in dessen Liedklasse in München studierte, trägt den Sänger in einer Reihe schönster Schubertlieder. Im zweiten Teil hatten sie Lieder von Franz Liszt ausgewählt: Pianistisch anspruchsvoll, kann auch Helmut Deutsch hier seinen Farbensinn ausleben. Und bei Mauro Peter hört man, wie sich die Stimme hin zum Heldischeren entwickeln mag, wie Kraft und Glanz sich gut geerdet verbinden. Ende Juli darf er bei den Salzburger Festspielen den Tamino singen – ein Traum für jeden Tenor!

Anja Harteros ist eine der großen Sängerinnen unserer Zeit, das zeigt sie auch in der kleineren Form des Lieds. An der Seite von Wolfram Rieger gestaltete sie am Montag ein kurzes, aber intensives Programm mit Liedern von Schubert und Brahms. Statt Elsa in Wagners „Lohengrin“, die demnächst in Bayreuth kommt, oder anderen Frauenfiguren, die die deutsch-griechische Sopranistin sonst auf der Bühne verkörpert, erweckte sie also Suleika und andere Liebende zum Leben. Denn natürlich geht es oft um die großen Gefühle im romantischen Lied, seien sie sehnend, hoffnungsvoll, vergeblich, überschwänglich oder erloschen. Mit ihrer intensiven Bühnenpräsenz bei ganz zurückgenommener Gestik, dem wandlungsfähigen Reichtum ihrer Stimme, die im Pianissimo schweben und schimmern kann und doch auch nicht mit leidenschaftlichen Ausbrüchen spart, zeichnet sie die Lieder als Portraits und Seelenzustände. Bei aller Größe der Stimme berührt jedoch die Pianokultur von Anja Harteros am meisten, etwa wenn sie in „Der Jüngling an der Quelle“ den sehnenden Ruf „Luise!“ in den Raum schickt oder wenn sie in „Der Jüngling und der Tod“ eine unendliche Linie, kühl wie Marmor spannt. Wolfram Rieger kann als Partner dieser Sängerin aus dem Vollen schöpfen, er streichelt die Tasten, zeichnet Silberfäden und Lerchentriller nach und hat doch auch eine ungeheure Bandbreite in der Dynamik.

All das verstärkt sich im zweiten Teil mit der Brahms-Gruppe noch, wird schwergewichtig, flammend leidenschaftlich, verdichtet sich im Klaviersatz und ist berauschend in seiner Fülle. Vom Rausch ist auch in den Gedichten oft die Rede – Anja Harteros und Wolfram Rieger lassen sich auf Brahms’ Wogen davontragen und schenken dem Publikum nach knapp 90 Minuten Konzertdauer noch eine Zugabe.