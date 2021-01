Konzeptkünstlerin Adrian Piper bekommt Goslarer Kaiserring

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag einen 14-Jährigen vorläufig festgenommen, der als dringend tatverdächtig gilt, für einen Überfall auf eine Tankstelle in der Zußdorfer Straße am Mittwoch kurz nach 15 Uhr verantwortlich zu sein.

Der bereits einschlägig polizeibekannte Jugendliche war laut Pressemitteilung der Polizei bereits gestern in den Fokus der Ermittlungen geraten. Nachdem die Kriminalpolizei den Aufenthaltsort des Jugendliche herausfinden konnte, nahmen Fahndungskräfte den 14-Jährigen vorläufig fest.