Komponist Vsevolod Zaderatsky: Lange vergessenes Opfer stalinistischen Terrors

Der ukrainische Komponist Vsevolod Zaderatsky wurde unter Stalin in den 30er-Jahren Opfer staatlicher Verfolgung. Im sibirischen Straflager schrieb er heimlich Klaviermusik auf erbettelte Zettel, um psychisch zu überleben. Zu seinen Lebzeiten wurden die meisten seiner Werke weder aufgeführt noch veröffentlicht.

Als er 1953 starb, geriet er bald in Vergessenheit. Über seinen kleinen Wirkungskreis hinaus war er ohnehin nicht bekannt geworden. Erst rund 60 Jahre nach seinem Tod wurde der Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov auf Zaderatskys Musik aufmerksam und setzte sich seither für sie ein.

Vsevolod Zaderatsky kämpfte im russischen Bürgerkrieg

Als Sohn einer Adelsfamilie wurde Zaderatsky 1891 in Riwne geboren. Die Stadt im Nordwesten der Ukraine gehörte damals zum russischen Zarenreich. Sein Musikstudium begann Zaderatsky am Petersburger Konservatorium. Mit dem zwanzig Jahre älteren Alexander Skrjabin war er bis zu dessen Tod befreundet. Als er 1915 Klavierlehrer des letzten Zarensohns Aleksey Romanow wurde, geriet er ins Visier von Regierungsfeinden.

Nach seiner Einberufung zur kaiserlichen Armee kämpfte er bis 1920 im Bürgerkrieg. Erst danach konnte er sein Klavier- und Kompositionsstudium unter anderem bei Sergej Tanejew fortsetzen. Bis 1926 trat er als Pianist auf und komponierte viel, fand aber keinen Verleger für seine Werke.

Nach einer ersten Verhaftung wohl wegen seiner früheren Nähe zur Zarenfamilie verbrachte er drei Jahre in einem Straflager. In Moskau lernte er später den jüngeren Kollegen Dmitri Schostakowitsch kennen. Nach einer kurzen Periode der Befreiung von zaristischer Zensur in der frühen Sowjetunion kam es 1932 zu rigiden staatlichen Vorgaben im Bereich der Künste. Avantgardistische Konzepte wurden verboten, unliebsame Schriftsteller und Komponisten waren Verfolgung und Willkür ausgesetzt.

Zaderatsky verbrachte zehn Jahre in Haft

Zaderatsky wurde erneut verhaftet und nach Nordost-Sibirien verschleppt. Von der Hafenstadt Magadan aus, wo sich die berüchtigte Gulag-Verwaltung befand, brachte man ihn in eine der unwirtlichsten Gegenden des Sowjetreichs, wo er in den letzten zwei Jahren seiner insgesamt zehnjährigen Haft unter barbarischen Bedingungen im Permafrost Zwangsarbeit verrichten musste.

Im August 1939 wurde Zaderatsky schließlich entlassen – ein seltenes Vorkommnis. Die meisten seiner Leidensgenossen haben die Strapazen des Lagers nicht überlebt. Ein Foto zeigt den damals 47-Jährigen als abgemagerten alten Mann.

Unter dem Arm hält er einen Stapel Telegrammformulare. Sie sind vollgekritzelt mit Noten. Blätter und Bleistifte hat er im Lager beim Wärter erbettelt. Angesichts des fast sicheren Todes, ohne Instrument zum Ausprobieren und ohne jede Aussicht auf eine Aufführung hat Zaderatsky im Gulag 24 Präludien und Fugen für Klavier in allen Tonarten komponiert.

Nicht einmal einen Radiergummi hatte er dabei zur Hand, wie sein in Moskau lebender Sohn berichtet. Das zweieinhalbstündige Werk habe er also nicht nur komplett im Kopf entwerfen, sondern auch ohne „Recht auf Fehler“ zu Papier bringen müssen.

Zaderatsky wurde in der Musikgeschichte vergessen

Jascha Nemtsov, der Zaderatskys Zyklus erstmals komplett eingespielt hat, bezeichnet das Opus als ersten Versuch einer kompositorischen Reaktion auf Johann Sebastian Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ im 20. Jahrhundert.

In der Tat hat Schostakowitsch seine bekannten 24 Präludien und Fugen erst 1950 komponiert. Das jazzige Pendant von Nikolaj Kapustin und weitere formal von Bachs epochalem Vorbild inspirierte Versionen anderer Komponisten sind noch später entstanden.

Während Schostakowitschs op. 87 heute weltweit im pianistischen Repertoire angekommen ist, blieb Zaderatsky auch nach seinem Tod aus der Musikgeschichtsschreibung weitgehend ausgeklammert.

Professor Jascha Nemtsov führte Zaderatsky in Sachsen auf

Ändern sollte sich das erst, als sich Nemtsov auf Spurensuche begab. Im Rahmen seiner Beschäftigung mit Musik jüdischer Komponisten in Europa stieß er auf Zaderatsky, kontaktierte den 1935 geborenen Sohn und erhielt umfassende biografische Informationen zu dessen Vater. Nemtsov selbst stammt aus dem sibirischen Magadan, ist in Petersburg aufgewachsen und hat am dortigen Konservatorium studiert.

Seit 1992 lebt er in Deutschland, seit 2013 ist er Professor an der Weimarer Musikhochschule. Zaderatskys Gulag-Zyklus ist für ihn ein „persönlicher musikalischer Kosmos“. Die Musik ist tonal grundiert, aber klanglich herb. Zaderatsky starb 1953 wenige Tage vor Stalin im ukrainischen Lwiw (Lemberg). Musik von ihm wurde erstmals auf seiner Beerdigung gespielt. Die Uraufführung seiner 24 Präludien und Fugen fand 77 Jahre nach ihrer Entstehung im Juni 2015 statt.

Nemtsov, der Zaderatsky „als einen der ganz großen Komponisten des 20. Jahrhunderts“ bewundert, trug den monumentalen, spieltechnisch und mental anspruchsvollen Zyklus beim Schostakowitsch-Festival im sächsischen Gohrisch vor. Seine Interpretation, die mittlerweile auch auf Tonträger vorliegt, geriet zum überwältigenden Zeugnis der Kraft immaginierter Musik als Überlebenstaktik.