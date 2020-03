Komponist Krzysztof Penderecki 86-jährig gestorben

Der polnische Komponist Krzysztof Penderecki ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 86 Jahren in Krakau, wie die Agentur PAP unter Berufung auf seine Ehefrau berichtete. Penderecki wurde in jungen Jahren der Avantgarde zugeschrieben, wandte sich aber später wieder traditionellen Formen zu. Eine seiner bekanntesten Kompositionen widmete er den Opfern des Atombombenangriffs von Hiroshima. Seine ausdrucksstarke Musik wurde in zahlreichen Filmen verwendet, darunter Horrorklassikern wie „Shining“ und „Der Exorzist“. Er galt als wichtigster polnischer Komponist der Gegenwart.

Penderecki wurde am 23. November 1933 in Debica bei Krakau als Sohn eines musikbegeisterten Anwalts geboren. Er erhielt in frühen Jahren Violin- und Klavierunterricht und studierte später Komposition an der Krakauer Staatsakademie. Aufsehen erregte er, als er 1959 beim Warschauer Wettbewerb junger polnischer Komponisten anonym drei Stücke einreichte und alle drei zu vergebenden Preise gewann. Sein Orchesterwerk „Anaklasis“ für Streicherinstrumente und Schlagzeug wurde 1960 bei den Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt und sicherte ihm international einen festen Platz in der Neuen Musik.

Seinen 85. Geburtstag hatte Penderecki noch mit einem eigenen Musikfestival in Warschau und Weggefährten aus aller Welt gefeiert. Mit der deutschen Violinistin Anne-Sophie Mutter verband ihn eine lange und intensive Künstlerfreundschaft, deren Ergebnis unter anderem in dem Album „Hommage à Penderecki“ festgehalten wurde. „Jedes Stück, das er für mich schrieb, hat mich herausgefordert und zutiefst bewegt“, teilte sie am Sonntag mit.

Die Star-Violinistin hob hervor, dass die tiefe Seele des Komponisten in jeder Note durchscheine, immer verbunden mit der Meisterschaft der Form. Das Violinkonzert mit dem Untertitel „Metamorphosen“ habe sie in der Zeit der Krankheit und des frühen Todes ihres Mannes, des Rechtsanwalts Detlef Wunderlich, im Jahr 1995 begleitet. Pendereckis Werke seien musikalische Denkmäler der Menschheit, erklärte die 56 Jahre alte, aus Baden stammende Virtuosin. Ganz persönlich in Erinnerung blieb ihr auch eine andere Leidenschaft des Polen: Er pflanzte und kultivierte Bäume.

Der polnische Präsident Andrzej Duda schrieb auf Twitter: „Mit seiner Schaffenskraft prägte er eine ganze Epoche der polnischen und der Weltkultur.“ Er erinnerte daran, dass bei den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs im vorigen September das „Polnische Requiem“ des Künstlers erklungen war.

Das Monumentalwerk thematisiert die tragischen wie die erhabenen Momente der Geschichte des Landes. Der Komponist hatte es seit der Uraufführung 1984 immer wieder um neue Passagen ergänzt, beispielsweise in Erinnerung an Papst Johannes Paul II. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki betonte: „Penderecki hat sein ganzes Leben dem gewidmet, was er am meisten liebte – der Musik.“