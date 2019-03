Kommentar: Gute Kunst von bösen Künstlern?

Die Pädophilie-Vorwürfe gegen Michael Jackson liegen ein Vierteljahrhundert zurück. Der „King of Pop“ ist nie von einem Gericht verurteilt worden. Nun erneuert die TV-Dokumentation „Leaving Neverland“ den Missbrauchsverdacht – und Radiosender in Norwegen, Kanada und Neuseeland nehmen alle Songs von Jackson aus dem Programm. Darf man sich an den Hits eines vermeintlichen Kinderschänders noch erfreuen?

Die Frage weist über den Fall Jackson hinaus: Dürfen wir nur noch Kunst von moralisch einwandfreien Menschen hören, lesen, anschauen? Da müssten wir auf ganz schön viel verzichten – von Richard Wagner bis Woody Allen.

Kunstwerke werden nach ästhetischen Kriterien beurteilt, diejenigen, die sie schaffen, nach moralischen. Der Bonus, den der Geniekult den Kunstschaffenden einräumte, gilt längst nicht mehr. Künstler müssen für ihre Taten ebenso verantwortlich gemacht werden wie jeder andere Sterbliche auch. Irgendwann werden sich Woody Allen, Roman Polanski, Harvey Weinstein, Kevin Spacey oder R. Kelly den Anschuldigungen vor einem Gericht stellen müssen. Zu Recht. Ihre moralischen Verfehlungen werden (vielleicht) geahndet, ihre schöpferischen Leistungen aber werden bleiben.

Aktuell ist es im Zuge der #MeToo-Debatte der Missbrauchsverdacht, der die Kunstszene durcheinanderwirbelt. Vorwürfe, dass Maler mit ihren Modellen nicht korrekt umgehen und Minderjährige missbrauchten, sind aber viel älter. Da gibt es zwar immer zu bedenken, dass sich Künstlertum gerne bewusst als Gegenentwurf zur bürgerlichen Welt inszeniert. Aber seit einigen Jahren wird doch immer wieder diskutiert, inwieweit sich zum Beispiel „Brücke“-Künstler wie Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Otto Mueller oder später der Maler Balthus des Missbrauchs schuldig gemacht haben.

Giftige Ideologien

Künstler sind Kinder ihrer Zeit. Ein besonders wertvolles Exponat der Gemäldegalerie Berlin ist Caravaggios „Amor als Sieger“: ein Knabe, der sich in einer völlig unnatürlichen Pose dem Betrachter präsentiert. Eine Provokation (nicht nur, weil sein Schöpfer auch noch im Verdacht steht, ein Mörder zu sein). Aber auch Pornographie? Anstoß nehmen müssten wir dann auch an all den putzigen Putten in unseren Barockkirchen.

Und was ist mit der toxischen Ideologie mancher Kunstschaffenden? Richard Wagner war ein glühender Antisemit, dennoch hat er grandioses Musiktheater hinterlassen. Als es Daniel Barenboim 2001 wagte, in Jerusalem Auszüge aus „Tristan“ aufzuführen, gab es einen Eklat. „Das ist die Musik aus den Konzentrationslagern“, schrien empörte Zuhörer. Doch der weltberühmte Dirigent bleibt dabei: „Wagner ist antisemitisch, nicht seine Musik.“

Und was ist mit Schriftstellern wie Ernst Jünger oder Gottfried Benn, Knut Hamsun oder Louis-Ferdinand Céline, die sich teilweise begeistert auf die nationalsozialistische Idee eingelassen haben oder als Wegbereiter dieser Ideologie galten? Ihre Bücher ignorieren? Auf den Index setzen? Verbrennen? Danke, das hatten wir schon mal.

Moralischer Rigorismus führt in der Kunstkritik zu Zensur und im schlimmsten Fall zu Zerstörung. Die Qualität von Kunst aber ist unabhängig von der Integrität ihrer Schöpfer.