Klaus Doldinger & Passport beim Landesjazzfestival

Das Landesjazzfestival zieht seine Kreise in der Region: 2019 findet es in Ravensburg statt – und bereits in diesem Jahr wird Friedrichshafen zum Austragungsort, vom 2. bis 8. Oktober. „Wir haben große Namen engagiert. Jazzmusiker, die sich seit Jahren und Jahrzehnten einen hohen Stellenwert in der Jazzszene erarbeitet haben“, sagt Jürgen Deeg vom veranstaltenden Friedrichshafener Verein JazzPort.

Den klangvollsten Namen trägt Klaus Doldinger. Zusammen mit seiner legendären Jazzrock-Formation Passport eröffnet der 81-jährige Saxofonist das Festival am Dienstag, 2. Oktober, 20 Uhr, im Graf-Zeppelin-Haus. Doldinger ist nicht nur Jazzfans ein Begriff: Er komponierte die „Tatort“-Melodie und schrieb Dutzende vom Filmmusiken, unter anderem für das Weltkriegsdrama „Das Boot“. Vor dem Konzert wird Doldinger um 18 Uhr im Rahmen eines Künstlergesprächs aus seiner über 60-jährigen Karriere erzählen.

Afrikanische Rhythmen aus Zaire

Renaud Garcia-Fons ist mit seinem Trio am Freitag, 5. Oktober, 20.30 Uhr, im Casino Kulturraum zu Gast. Der Franzose mit spanischen Wurzeln gilt als einer der virtuosesten Kontrabassisten des Jazz. Seine Musik gleicht melodischen Stimmungsbildern, die Einflüsse der Musikkulturen des Mittelmeers und des Orients verbinden.

Weltmusikalisch bleibt es auch am Samstag, 6. Oktober, 20.30 Uhr im Kulturraum Casino: mit Jasper van’t Hof und seiner Formation Pili Pili. In Zaire bedeutet Pili Pili „scharfer Pfeffer“ – und das charakterisiert die euphorisch-tanzbare Melange dieser Band treffend. Seit mehr als 30 Jahren verschmilzt sie afrikanische Rhythmen mit Jazz, Blues und Rock.

Die Mundharmonika führt im Jazz ein Nischendasein. Mit Toots Thieelmans starb 2016 der einzige weithin bekannte Jazz-Solist dieses Instruments. Am Donnerstag, 4. Oktober, 20.30 Uhr, besteht im Restaurant Amicus in Friedrichshafen Gelegenheit, einen weiteren Mundharmonika-Virtuosen zu erleben: den 61-jährigen US-Amerikaner Howard Levy, zusammen mit dem Bassless Trio des slowenischen Gitarristen Samo Salamon.

Auch einer der prominentesten deutschen Trompeter geht an den Start: Joo Kraus, seit den 1990ern bekannt durch sein Hip-Jazz-Duo Tab Two. Im Casino Kulturraum gibt er am Mittwoch, 3. Oktober, 11 Uhr, ein Matineekonzert mit dem New Jazzport Orchestra – der Bigband des Vereins Jazzport. Im Programm „Publik Jazz Lounge“ sind verjazzte Popsongs wie „Venus As A Boy“, „Gimme The Night“ oder die Folk-Ballade „Scarborough Fair“.