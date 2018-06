„Klassische Musik ist Kunst und keine Ware“

Manfred Honeck ist einer der gefragtesten Dirigenten. Es ist schwer, einen international bedeutenden Klangkörper zu finden, den der gebürtige Vorarlberger noch nicht dirigiert hat – von den Wiener über die Berliner Philharmoniker bis zu den großen amerikanischen Orchestern. Aktuell leitet er das Pittsburgh Symphony Orchestra. Dennoch lässt es sich der Maestro nicht nehmen, jeden Sommer auf Schloss Wolfegg einen dreiteiligen Konzertzyklus vorzustellen. Im Jubiläumsjahr kommt er mit den Bamberger Symphonikern und dem Stargast Anne-Sophie Mutter nach Oberschwaben. Im Gespräch mit Barbara Miller hat er sich als leidenschaftlicher Kämpfer für die klassische Musik gezeigt.

Die Musikwelt hat einen Großen verloren. Sie waren Claudio Abbados Assistent. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn?

In der Tat ist ein ganz Großer von uns gegangen. Ein Dirigent, der alles erreicht hat. Er hat Konzerte geliefert, die umwerfend waren. Ich durfte schon als Bratschist bei den Wiener Philharmonikern mit ihm arbeiten, später 1979/80 war ich sein Assistent beim Gustav Mahler Jugendorchester. Auch wenn die Probenarbeiten manchmal mühsam waren – was zählt, ist das Ergebnis. Und das war wunderbar. Ich habe sehr viel gelernt von ihm. Durch ihn habe ich die Liebe zu Gustav Mahler entdeckt. Wie Abbado das gemacht hat, war immer natürlich, organisch. Man hat gespürt, dass er in Wien gelernt und dort ein Gespür für die österreichische Musik bekommen hat. Es ist immer sehr traurig, wenn ein solch großer Dirigent die Weltbühne verlässt. Ein Stück Geschichte ist verloren gegangen.

Es heißt, der Typ des diktatorischen Dirigenten sei ausgestorben. Kann ein Dirigent ein Team Player sein?

Das ist zwiespältig. Auch wenn ein Dirigent heute demokratisch ein Orchester führen will, so ändert sich nichts am Anspruch. Er muss penibel sein und mit Bestimmtheit seine Linie verfolgen. Das brauchen die Musiker: 100 Musiker auf einen Nenner zu bringen, das ist nicht einfach. Der Dirigent muss zeigen, wohin es geht. Musiker schätzen es, wenn der Leiter gut vorbereitet ist. Es gibt kein Orchester auf der Welt, das auf Anhieb perfekt ist.

Aber die Wiener Philharmoniker sollen nicht so gern proben.

Es hängt davon ab, wie der Dirigent mit dem Orchester umgeht. Kommt ein junger Dirigent zu einem Orchester, das schon 1000 Mal Beethovens Fünfte gespielt hat, und will alles anders machen, dann sind die Musiker vor den Kopf gestoßen. Das ist eine kuriose Situation. Die muss man lernen zu meistern. Hier muss sich ein Dirigent durchsetzen, da kann er kein Team Player sein. Die Anweisung muss man klar weitergeben können und die Musiker doch als Partner behandeln.

In Deutschland flammt gerade die Diskussion um die sogenannte Hochkultur wieder auf. In einer neuen Studie heißt es: Das Konzertpublikum wird immer älter. Polemisch zugespitzt wird gefragt: Sollen alle für das Vergnügen weniger bezahlen?

Es ist wahr: Es kommen mehr ältere als junge Hörer ins Konzert.

War das nicht immer so?

Früher sind Familien ins Konzert gekommen. Aber wenn die Eltern nicht gehen, warum sollen dann die Kinder kommen? Es geht um viel mehr. Es geht um unsere europäische Kultur. Was über Jahrhunderte so wunderbar gewachsen ist, in ein oder zwei Jahrzehnten niedergehen zu lassen, finde ich fatal. Wir müssen uns noch viel mehr darum bemühen, dass unsere jungen Leute wissen, was Mozart, Mahler oder Beethoven bedeuten. Wenn junge Leute eingeführt werden in die klassische Musik, dann kommen sie nicht mehr los davon.

Aber wie kann man ein jüngeres Publikum erreichen?

Der Musikunterricht muss sich um klassische Musik kümmern. Ohne diesen Grundstock ist die Gefahr groß, dass auch Erwachsene ohne klassische Musik leben. Das wäre tragisch. Die Kinder müssen ständig damit konfrontiert werden. Schön wäre, wenn sie jede Woche ein Schulkonzert besuchen könnten. Sie sollten lernen, was eine Note, was Rhythmus ist. Und nur so können sie auch unterscheiden lernen.

Aber ständig wird Stimmung gegen die Klassik gemacht.

Das ist das materialistische Denken. Alles denkt nur an den Nutzen. Aber Kunst ist keine Ware. Wo ist der Nutzen der Kunst? Den kann man so nicht messen. Das ist etwas Persönliches: Der Mensch wird bereichert durch Kunst.

In Baden-Württemberg erleben wir gerade, was Kulturpolitik im Zeichen dieser Debatte um die vermeintlich ungerechte Förderung der „Hochkultur“ alles anstellt.

Schon der Begriff der „Hochkultur“ wird abwertend benutzt. Es ist bezeichnend, dass heute Menschen in Führungspositionen kein Verständnis für Kunst haben.

Woher kommt das?

Durch die Verflachung in den 1970er-, 1980er-Jahren. Auch im Musikbetrieb ist nicht immer alles glattgelaufen, man ist vielleicht an den Menschen vorbeigegangen. Die Popkultur hat die klassische Musik in eine Nische gedrängt. Das Kunstbewusstsein wird nicht mehr getragen. Das merkt man auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel beim Benehmen oder bei der Tischkultur. Ich finde es ganz gefährlich, wenn alles nivelliert und relativiert wird.

Angeblich wird das Publikum immer noch abgeschreckt von den Konventionen – dunkler Anzug, nicht klatschen zwischen den Sätzen ...

Kein Musiker regt sich auf, wenn einer an der „falschen Stelle“ klatscht. Ich freue mich sogar darüber. Was betrübt, ist ganz etwas anderes: Die tiefe Kenntnis über Musik, die Urteilsfähigkeit über Musik geht zurück. Übrigens auch im Journalismus. Auch da gibt es die Tendenz, nicht unbedingt einen Fachmann, einen Musikredakteur zum Konzert hinzuschicken.

Gibt es da einen Unterschied zwischen USA und Europa?

Nein. Auch da gibt es noch Zeitungen, die Musikredakteure haben – und solche, die sie allmählich abschaffen. Nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe als Musiker, an der Qualität zu arbeiten. Beethoven hat immer von hoher Kunst gesprochen. Ein Begriff, den wir gar nicht mehr aussprechen können. Es ist wichtig, dass die Menschen lernen, was in der klassischen Musik drinsteckt. Diese Musik kann so viel – Freude bereiten und auch Trost spenden. Ich hoffe, dass wieder mehr Menschen erkennen, was Musik bedeutet. Vielleicht ein Traum. Aber ich wünsche es mir.

