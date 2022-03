Klassikstar Igor Levit mit einer Schostakowitsch-Hommage in Bregenz

Igor Levit lässt nicht nur als phänomenaler Tastenvirtuose aufhorchen. Der streitbare Pianist macht auch über die Klassikszene hinaus Furore. 2018 gab er aus Protest gegen die Echo-Nominierung von Farid Bang und Kollegah wegen antisemitischer Texte der beiden Rapper seinen eigenen Echo-Preis zurück. Im Folgejahr trat er bei Aktionen der Bewegung „Fridays for Fu-ture“ auf, 2020 unterstützte er die Demonstranten im Dannenröder Forst mit einem Klavierkonzert im Wald. Unlängst begleitete er in Jan Böhmermanns ZDF-Show am Klavier den gesellschaftskritischen Sänger Danger Dan. Levit ist Mitglied der Grünen und bezeichnet sich selbst als überzeugten Europäer. Im fast ausverkauften Bregenzer Festspielhaus begeisterte nun aber der Pianist Levit mit einem abendfüllenden Klavierzyklus des schottischen Komponisten Ronald Stevenson.

Der deutsch-russische Musiker wurde 1987 im heutigen Nischni Nowgorod östlich von Moskau als Sohn einer jüdischen Familie geboren. Mit ihr siedelte er 1995 nach Hannover über. An der dortigen Musikhochschule studierte er bis 2010 und übernahm 2019 eine Klavierprofessur. Schon vor seinem Studienabschluss prophezeiten ihm Fachleute eine große Karriere. In der Lockdown-Zeit wurde Levit durch Hauskonzerte auf Twitter und Instagram bekannt. In rechtspopulistischen Kreisen stieß sein Engagement gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit hingegen auf scharfe Kritik.

Bevor Levit in Bregenz die anderthalbstündige „Passacaglia on DSCH“ von Ronald Stevenson (1928-2015) spielte, richtete er einige persönliche Worte über diese monumentale Komposition an das Publikum. Für ihn handelt es sich bei der 1962 entstandenen Hommage an Dmitri Schostakowitsch um ein Jahrhundertwerk. Die Buchstaben DSCH im Titel deuten auf die Initialen des russischen Komponisten, der sich seine Musik zeitlebens im Spagat zwischen Maßregelungen der sowjetischen Machthaber und künstlerischem Freiheitsdrang abgerungen hat. Levit betonte, dass es unmöglich sei, auf alle Details von Stevensons reichhaltiger Klangwelt einzugehen. Manche Aspekte seien aber gerade angesichts jüngster politischer Ereignisse „schmerzhaft aktuell“.

Insgesamt bietet die „Passacaglia on DSCH“ laut Levit „eine in Musik gefasste Globalsicht“ auf unsere Welt. Europa, Afrika, Amerika und Asien seien da vertreten, bis am Ende nach einem Moment des Innehaltens, „den Sie bestimmt spüren werden“, der irdische Orbit verlassen werde. Als Spielanweisung stehe da „gagarinesk“ in den Noten – eine Anspielung auf Juri Gagarins ersten Ausflug in die Schwerelosigkeit des Weltraums, der 1961 sicher auch Stevenson beeindruckt habe. Dessen klingende „Zustandsbeschreibung“ damaliger Politkonstellationen reiche von Zitaten barocker Tänze über Chopin-Reminiszenzen, ein schottisches Kinderlied als Klage über Opfer des Nationalsozialismus oder die im tiefen Bassregister ertönende „Dies irae“-Sequenz der Totenmesse bis hin zu alles niederwalzenden Glissandi oder dissonanten Cluster-Akkorden, die wie Bomben einschlagen.

Noch nie habe ihn eine Komposition beim Erarbeiten so mitgenommen wie dieser Zyklus, versicherte Levit, bevor er sich an den Flügel setzte und das Publikum auf eine dramatische Klangreise mitnahm. Gleich zu Beginn meldet sich unüberhörbar jenes Viertonmotiv zu Wort, das im weiteren Verlauf eineinhalb Stunden lang allgegenwärtig wie ein roter Faden die pralle Musik durchzieht und sie stellenweise heftig durcheinanderwirbelt. Manchmal beißen sich pianistische Attacken in immer neuen Anläufen regelrecht darin fest und versuchen geradezu manisch, die vier stets ihre Gestalt wechselnden Töne D-Es-C-H in den Griff zu bekommen. Wer Levits Darbietung erlebt hat, wird sie so schnell nicht aus dem Ohr bekommen.

Stevensons Passacaglia ist keine leichte Kost. Ihr Tonsatz ist zwar auf Schritt und Tritt durchzogen von tonalem Material, lässt es aber meist in schroffen Intervallkombinationen aufeinanderprallen. Über weite Strecken führt das zu einem spröden, dissonanten Klangbild. Levit gelang es in Bregenz gleichwohl, die teils erschütternden Botschaften in ein packend erzähltes Drama zu integrieren. Zum Höhepunkt seiner Darbietung geriet die abschließende Tripelfuge, in der das zusätzlich eingeführte B-A-C-H-Thema Ruhe in das Geschehen bringt. Nach einem langen Moment der Stille brandete dem im besten Sinne erschöpften Pianisten tosender Beifall entgegen.