Kinokritik „Avengers: Endgame“: Monumental, pathetisch und apokalyptisch

Mit Verlust und Melancholie geht es los. Wir sehen eine US-Durchschnittsfamilie am Sonntag. Hotdogs werden zubereitet, ein Junge spielt Baseball, der Vater übt mit der Tochter Bogenschießen. Kurz dreht er sich weg – und plötzlich sind alle anderen verschwunden. Eine Horrorszene. Und der Anschluss an das Geschehen von „Avengers: Infinity War“, das Ende des dritten Teils der „Avengers“-Geschichte. In dem hatte der universale Oberschurke Thanos (Josh Brolin) 50 Prozent aller lebenden Kreaturen vernichtet, egal ob Tiere, Menschen oder Superhelden.

Man muss sich schon ein bisschen auskennen im Universum der Comic-Firma Marvel, um diesen Film überhaupt verstehen und wirklich schätzen zu können. Denn „Avengers“ ist sozusagen das Über-Narrativ des Marvel-Universums. Um es für alle Uniformierten trotzdem sehr grob zusammenzufassen: Es geht darum, dass besagter Oberschurke nur mit vereinten Kräften und Arbeitsteilung zu besiegen ist. Darum schließen sich alle Superhelden zu einem Bündnis auf Zeit zusammen: Iron Man (Robert Downey Jr.), Spider-Man (Tom Holland), Incredible Hulk (Mark Ruffalo), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth) und Black Panther (Chadwick Boseman), der erste Superheld mit schwarzer Haut.

Wer Batman und Wonder Woman jetzt in dieser Reihe vermisst, der zeigt nur, dass er noch nicht viel begriffen hat, denn die gehören zur Gegenwelt des anderen Medienweltkonzerns, der an seinem eigenen Epos schreibt. Die „Avengers“ sind also eine Art Nationalmannschaft der Superhelden: Hier treffen sich die Besten der besten Superhelden und formen ein Team. Dieses Crossover aus eitlen Stars, die es sonst gewohnt sind, ganz und gar allein im Zentrum zu stehen, ist auch eine Verbindung aus kaum zu vereinbarenden Denk- und Handlungsstilen. Wer ist der Held der Helden? Das ist die Frage.

Helden reisen durch die Zeit

Obwohl es wie in allen sozialen Systemen auch hier diverse Rivalitäten und Streit gibt, die nur in sehr sehr vielen Meetings zu bändigen sind, bildet sich bald eine Art Organigramm heraus: Im Zentrum stehen diesmal eindeutig Iron Man, Captain America und Newcomerin Captain Marvel (Brit Larson).

Fast alle Figuren sind zu Beginn dieses Films müde, traurig, und melancholisch. „Jeder will ein HappyEnd, aber das kann es nicht immer geben“, spricht mit prophetischer Gabe Iron Man zu Beginn für den Fall seines Todes auf Band. Dann allerdings wird er gerettet, und trifft auf die Kollegen.

Fast alles in diesem Film ist überlebensgroß: Bereits der Prolog dauert bereits eine halbe Stunde. Man verrät nicht zuviel, wenn man preisgibt, dass Thanos hier getötet wird – denn der eigentliche Clou von „Endgame“ ist, dass in dieser Handlung sehr viele Figuren wiederauferstehen oder sogar doppelt vorhanden sind. Zu erklären warum, würde zu weit führen, aber die Helden reisen hier mehrfach hin und her durch die Zeit: Mal in die 1970er-Jahre, wo sie Väter, Exlieben oder Kollegen in Jung treffen – so bekommt Michael Douglas hier einen computertechnisch generierten Kurzauftritt als junger Mann. Oder es geht nur ein paar Jahre zurück. Dort treffen sie sich selbst, kämpfen sogar gegeneinander. Doch dann kommt auch der Unhold Thanos durchs Zeitloch aus der Vergangenheit quicklebendig ins Hier und Jetzt, und will die Erde ein zweites Mal vernichten.

Stilstisch ist das aufregend und bombastisch inszeniert. Dieser Film hat für alle etwas: Neben Douglas gibt es auch markante Nebenauftritte von Robert Redford, Tilda Swinton und Angela Basset. Es gibt gute Witze, dann wieder Melodramatik, Ernst, und das Bemühen um Tiefe.

Die vorhersehbare Materialschlacht am Ende dauert nicht zu lange. Dafür gibt es dann nach dem eigentlichen Ende auch noch einen Epilog, der wiederum viele Filmminuten verschlingt.

Vieles macht „Avengers: Endgame“ also besser, als sein steifer Vorgänger „Infinity War“. Die Handlung ist übersichtlicher, und es gelingt ihm auch besser, die rund zwei Dutzend Figuren in der Balance zu halten. Auch dieser Film aber ist permanent beflissen bemüht, alles richtig zu machen, niemanden zu vergessen, jedem seinen Auftritt zu geben und wirkt damit dann gelegentlich wie ein steifes deutsches Klassikerdrama aus dem 19. Jahrhundert: Auftritt des Helden. Kurzes Deklamieren. Abgang.

Man muss das alles nicht ernst nehmen. Man kann es aber. Und wenn man es tut, wenn man glaubt, dass in derartigen populärkulturellen Mythologien wie sie das Marvel-Universum darstellt, sich ein gesellschaftliches und kulturelles Unbewusstes ausdrückt, dann hat uns dieser Film einiges über uns selbst zu erzählen.

Alles andere als lustig

Zum einen erzählt der Film vom Altern der Helden. Unter ihnen haben es alte weiße Männer eindeutig am schwersten. Daneben handelt „Avengers: Endgame“ vom Endspiel des Westens. Der Film bringt uns bei, Niederlagen einzustecken, wieder aufzustehen, einen neuen Anlauf zu versuchen. Der Film erzählt davon, wie man mit Traumata umgeht, und was man tun sollte, wenn man verloren hat. Und nicht zuletzt bringt er uns bei, wofür es sich zu leben lohnt, und wofür zu sterben.

Es ist die Abendröte des Westens, von der dieser Film erzählt – monumental, pathetisch und apokalyptisch. Das ist sehenwert. Aber lustig ist es nicht. Dies soll ein Unterhaltungsfilm sein, aber hier ist nichts, womit man einfach nur mal Spaß haben kann. Dafür gibt es regelmäßig eine etwa 30 Sekunden lange Humorszene oder einen Spruch von Iron Man, der hier noch am meisten er selbst bleibt. Dann, nur dann darf man lachen. Marvel will auch bestimmen, wann Spaß erlaubt ist.