Kinokomödie „Freibad“: Doris Dörrie im Kulturkampf

Das Lorettobad in Freiburg ist schon etwas Besonderes: Nicht nur ist es das älteste Familienfreibad Deutschlands, es hat auch bis heute einen abgetrennten Badebereich, der nur für Frauen zugänglich ist. Ganz friedlich geht es dort allerdings auch nicht zu – vor einigen Jahren kam es zu Konflikten zwischen strenggläubigen Muslimas aus dem nahegelegenen Elsass und den langjährigen Benutzerinnen des Bades.

„Freibad“ von Doris Dörrie ist von Tatsachen inspiriert

Darauf startete eine – letztlich gescheiterte – Petition an die Saudi-Arabische Botschaft: Sie solle doch ein eigenes Damenbad im Elsass errichten. Und auch gegen das teils männliche Badepersonal gab es Proteste.

Als Doris Dörrie von den Auseinandersetzungen las, war ihr schnell klar: Hier liegt ein idealer Filmstoff vor. Schließlich verhandelt die Regisseurin in ihren Filmen vorzugsweise das Verhältnis zwischen, aber auch innerhalb der Geschlechter. 1985 feierte sie dadurch mit „Männer“ ihren ersten großen Durchbruch, nun sind eben die Frauen dran.

Für diese ist das – in Bayern angesiedelte – filmische „Freibad“ sogar komplett reserviert, ein eigener Bereich ist nicht nötig. Dafür erfolgen die Abgrenzungen innerhalb der Besucherinnenschaft. Vor allem Eva (Andrea Sawatzki, „Familie Bundschuh“) und Gabi (Maria Happel) betrachten das Bad als ihr Revier und kommentieren vom Liegestuhl aus mit spitzer Zunge das Geschehen.

Schwimmerinnen im Burkini sind in „Freibad“ Debattenthema

Dabei sind die beiden langjährigen Freundinnen selber recht unterschiedlich: Gabi ist verheiratet, katholisch geprägt und lebt im Wohlstand; Eva dagegen war einmal eine erfolgreiche Schlagersängerin, lebt jetzt aber allein in bescheidenen Verhältnissen und trauert ihren großen Zeiten hinterher. Dass ihr großer Hit „Freiheit“ jeden Abend als Rausschmeißermusik des Bades verwendet wird, sieht sie mit eher gemischten Gefühlen.

Ein Dorn im Auge ist für die Gelegenheitsfeministin der Anblick von Yasemin (Nilam Farooq, „Contra“), die regelmäßig im Burkini ihre Bahnen zieht. Aber auch Yasemins ebenfalls regelmäßig im Bad gastierende türkische Familie sieht den strengen Kleiderkodex der jungen Frau eher skeptisch.

So hat die aus der Schweiz stammende Bademeisterin Steffi (Melodie Wakivuamina) bereits alle Hände voll damit zu tun, dass sich das Schwimmen im Bad in einigermaßen geregelten Bahnen abspielt – von Diskussionen über ausschließlich Schweinefleisch am Würstchengrill ganz zu schweigen.

Burkaverbot in der Schweiz treibt Frauen ins „Freibad“

Doch dann stößt auch noch eine neue Klientel dazu, die alle bisherigen gegen sich aufbringt: Eine Gruppe vollverschleierter wohlhabender Frauen aus der Schweiz, die vor dem dort herrschenden Burkaverbot geflüchtet ist. Im Freibad nehmen diese reichlich Raum ein – bis die Situation schließlich ganz eskaliert …

Bei den Filmfiguren scheint es zunächst etwas arg offenkundig, dass Dörrie und ihre Mit-Drehbuchautorinnen Karin Kaçi und Madeleine Fricke versucht haben, möglichst jede denkbare Box abzuhaken. Dabei werden aber auch interessante Konflikte angelegt, etwa zwischen den verschiedenen Generationen der türkischen Familie oder ihrem Verhältnis zu anderen Migrantinnengruppen, die sich allerdings erst in der zweiten Filmhälfte entfalten.

Zunächst wird das Ensemble im Tempo eines trägen Sommertags vorgestellt, was eher wie eine Aneinanderreihung von Episoden wirkt, dazwischen gibt es Einblendungen von Freibadidylle. Unterlegt wird das Ganze von teils etwas aufdringlich gutgelaunter Musik, an anderer Stelle kann der Soundtrack aber überzeugen – der regelmäßig eingesetzte Song von Eva geht ins Ohr und passt mit seinem Freiheitsthema natürlich bestens zum Geschehen.

„Freibad von Doris Dörrie“ funktioniert vor allem als Sommerausklangskomödie

Denn darum geht es hier im Kern: Wie lässt sich die eigene Freiheit möglichst weit ausleben, ohne dabei aber die der anderen einzuschränken? Da wird das Freibad zum gesellschaftlichen Mikrokosmos, auch wenn einige Konfliktlinien eher oberflächlich abgehandelt werden.

Aber Doris Dörrie will hier vor allem unterhalten, und ihr Schauspielerinnenensemble ist mit sichtlich Freude bei der Sache. Vor allem Andrea Sawatzki überzeugt und verkörpert hier die wohl komplexeste Figur: Denn in der Eigenwahrnehmung ist ihre Eva äußerst tolerant, schließlich sei sie einst für Frauenrechte auf die Straße gegangen.

Hier blitzen immer wieder interessante Denkanstöße auf, in erster Linie will Dörrie aber unterhalten und als Sommerausklangskomödie funktioniert der Film dann auch ganz gut – bevor im Herbst und Winter dann wieder ganz andere Konflikte bevorstehen …