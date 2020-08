Kino: Fragen Sie Dr. Ruth

In Deutschland gab es Dr. Sommer – und in den Vereinigten Staaten seit den 1980er-Jahren Dr. Ruth. In Radio- und Fernsehsendungen, zahlreichen Vorträgen und Büchern gab sich die Sexualtherapeutin als unermüdliche Vorkämpferin für einen ungezwungenen Umgang mit Sexualität. Zudem erwies sie sich inmitten des hysterischen Umgangs mit der Aids-Epidemie als unaufgeregte Stimme der Vernunft. Dass ihr all dies in einer Gesellschaft gelang, die zwischen den Extremen „übersexualisiert“ und „puritanisch prüde“ schwankt, bietet bereits reichlich Material für eine spannende Dokumentation.

Doch der Film von Ryan White („The Keepers“) belässt es nicht dabei, sondern taucht tief in die Biografie von Ruth Westheimer ein. Eine sehr gute Entscheidung, denn die dramatische Lebensgeschichte ist der Schlüssel zu der öffentlichen Persönlichkeit, die auch über die Vereinigten Staaten hinaus zu einer Institution der sexuellen Aufklärung geworden ist. Auch mit mittlerweile über 90 Jahren zeigt der Film Westheimer als vor Energie sprühende Person, quirlig, 1,40 Meter groß und nach wie vor unverblümt Ratschläge erteilend. Dass sie dies mit dem Habitus einer agilen Großmutter und in einem sehr markanten deutschen Akzent tut, dürfte zu ihrer breiten Akzeptanz beigetragen haben, selbst wenn sie vermeintliche Tabuthemen ansprach oder im Fernsehen unerwünschte Wörter verwendete.

Im Deutschen hat sich Westheimer einen starken hessischen Akzent bewahrt. Denn geboren wurde sie 1928 als Karola Siegel in Frankfurt als Kind jüdisch-orthodoxer Eltern. Diese schickten sie mit zehn Jahren zu ihrer Sicherheit in das Schweizer Kinderheim Wartheim. Dort brach der Kontakt mit den Eltern ab, später erfuhr sie, dass diese von den Nazis ermordet wurden. In einer der eindrücklichsten Szenen des Films besucht sie ihren damaligen ersten Freund Walter, der ebenfalls in New York lebt. Die beiden Hochbetagten erinnern sich an die schwierige Zeit im Heim, die zarte Romanze und wie ihr Walter den täglichen Schulstoff weitervermittelte – als Mädchen durfte Siegel keine weiterführende Schule besuchen.

Bildung als höchstes Gut, das hatten ihr die Eltern mitgegeben. Und die junge Frau hielt sich an den Rat, studierte Psychologie an der Pariser Sorbonne und promovierte nach ihrer Auswanderung in die Vereinigten Staaten an der Columbia Universität.

Zwischen diesen Rückblenden berichtet Westheimer über ihre drei Ehen, wie sie in den 1950er-Jahren pragmatisch als alleinerziehende Mutter durchkam – und dann erfährt man fast beiläufig auch noch, dass sie zuvor in ihrer Zeit in Palästina zur Scharfschützin ausgebildet worden war und bei einer Explosion fast ihre Beine verlor.

Das ergibt eine Biografie, die gleich mehrere Leben hätte füllen können, und erklärt die Rastlosigkeit, die wohl auch ein Teil der Trauma-Bewältigung ist. „Deutsche Juden weinen nicht in der Öffentlichkeit, das machen wir zuhause“ sagt Westheimer einmal, als sie in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte nach dem Schicksal ihrer Eltern forscht. Dass sie sich bei all der Tragik ihre Lebenslust und einen liebevollen Humor bewahrt hat, macht die Dokumentation zu einem so bewegenden wie aufbauenden Erlebnis.