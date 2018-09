Kiddo Kats Debüt kann sich hören lassen

Wer einfach so in einer S-Bahn gemeinsam mit einer Freundin, einer Gitarre und einer Cajon für die Fahrgäste loslegt, der hat eine Menge Mut. Und wenn das Video von diesem Gig mehr als 100 Millionen Mal angeklickt wird, dann ist das ein deutliches Indiz für jede Menge Talent. Auf ihrem ersten Longplayer „Piece of Cake“ (Record Jet/Soulfood) kann man sich ein umfassenderes Bild von Kiddo Kats Begabung machen. Herausgekommen ist ein beatbetontes Feelgood-Album mit ansteckendem Tanzpop („Million Miles“), energiegeladenen R'n'B-Tracks („Just Kidding“), Soulpop („In The Air“) wie auch Country-Swing-Klängen („Settle Down“). Alle elf Tracks sind abwechslungsreich und stilsicher arrangiert – deutlich spürt man, dass hier jemand am Werk war, der Spaß hat am Musikmachen und Lust am Experimentieren.Doch lebt das Album vor allem von der wandlungsfähigen Stimme der 27-jährigen Wahlhamburgerin, die von frech („Behave“) bis einfühlsam („Muted“) alle Gefühlsregister ziehen kann.

Anspieltipps: „Behave“, „In The Air“, „Burning Bridges“, „Growing under Pressure“, „Muted“ (Acoustic Solo)