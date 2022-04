Kelly aus „Beverly Hills, 90210“ - Jennie Garth wird 50

Für Fans von „Beverly Hills, 90210“ gibt es nur zwei Lager: „Team Brenda“ - für Fans von Brenda Walsh, gespielt von Shannon Doherty, oder „Team Kelly“ - für Fans von Kelly Taylor, gespielt von Jennie Garth.

In der Serie sind die dunkelhaarige Brenda und die blonde Kelly zwar Freundinnen, aber auch bissige Konkurrentinnen - vor allem wenn es um die Zuneigung von Dylan McKay geht, der in der Kult-Serie rund um eine kalifornische Schüler-Clique von Luke Perry verkörpert wurde.

Die letzte Folge der zehnten und finalen Staffel von „Beverly Hills, 90210“ lief in den USA im Jahr 2000, aber die meisten Hauptdarsteller werden immer noch mit ihren Rollen verbunden - auch wenn sie selbst aus dem High School-Leben schon lange herausgewachsen sind.

An diesem Sonntag (3. April) wird Garth, alias Kelly Taylor, nun 50 Jahre alt - und noch immer lebt die US-Schauspielerin größtenteils vom Ruhm ihrer alten „Beverly Hills“-Tage.

Garth hat seit dem Ende der Kultserie zwar dutzende andere Rollen in Film und Fernsehen bekommen, aber immer nur kleinere. Ansonsten trat sie etwa beim Promi-„Glücksrad“, „Dancing with the Stars“ oder einer Reality-Show über ihr eigenes Leben auf.

Für Schlagzeilen sorgte sie aber hauptsächlich dann, wenn es doch wieder um „Beverly Hills“ ging - etwa als sie 2019 bei einer allerdings bereits nach einer Staffel wieder eingestellten Neuauflage der Serie mitmachte und gemeinsam mit Co-Star Tory Spelling dann gleich auch noch einen Podcast dazu herausbrachte.

Auch mit ihrem Privatleben sorgte die 1972 im US-Bundesstaat Illinois geborene Garth, die bereits als Schülerin nach Kalifornien ging, um als Model, Tänzerin und Schauspielerin zu arbeiten, schon häufig für Schlagzeilen. Zwei Ehen wurden geschieden, aus der zweiten mit dem Schauspieler Peter Facinelli hat Garth drei Töchter.

Auch ihr dritter Ehemann Dave Abrams, den sie 2015 heiratete, hatte bereits die Scheidung eingereicht - und Garth erfuhr davon vom Klatsch-Portal „TMZ“, wie sie dem Magazin „People“ erzählte. „Das war eine große Sache für mich.“ Das Paar trennte sich für eine Weile, fand dann aber doch wieder zusammen. „Es ist ein anhaltender Vorgang, bei dem wir unsere Beziehung kontinuierlich immer besser machen wollen.“

Die alte „Beverly Hills“-Clique hat sich unterdessen privat schon mehrfach zerstritten und wieder zusammengefunden - aber auch mehrere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Die einstige Konkurrentin Brenda, alias Shannon Doherty, kämpft seit einigen Jahren gegen Krebs und äußert sich immer wieder öffentlich dazu. Trotz früherer Streitereien steht ihr Garth auch immer wieder öffentlich bei.

2019 starb der einstige Herzensbrecher Dylan McKay alias Luke Perry nach einem Schlaganfall. Er sei „für immer in meinem Herzen“, schrieb Garth jüngst noch einmal bei Instagram zu einem Foto der beiden.

