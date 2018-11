Karten für The Weight gewinnen

Wenn die österreichische Band The Weight am 30. November in der Zehntscheuer Ravensburg auftritt, dann wird es ein wenig retro. Mit im Gepäck haben Tobias Jussel (Gesang), Michael Böbel (Gitarre), Andreas Vetter (Schlagzeug) und Patrick Moosbrugger (Bass) ihr Debütalbum. Ihre Musik klingt so, als wäre sie in den 70ern entstanden, und sie sehen sich unter anderem von Led Zeppelin, The Who, Deep Purple, Pink Floyd und Thin Lizzy beeinflusst.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich oder mit etwas Glück bei unserer Verlosung. Wer gewinnen möchte, schickt unter dem Betreff „The Weight“ eine E-Mail an szene@schwaebische.de. Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer nicht vergessen.