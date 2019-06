Kampf um Gleichberechtigung auf dem Rasen

Wer erinnert sich noch? Es ist schon wieder 17 Jahre her, als 2002 der Film „Kick it like Beckham“ zum Überraschungserfolg wurde, auch dank der damals noch unbekannten Keira Knightley in der zweiten Hauptrolle. Es ging um ein indischstämmiges Mädchen, das mithilfe von Fußball einer Zwangsheirat entflieht. Inder in London, das war damals auch eine kulturelle Emanzipationsgeschichte. So wie dieser Damensport überhaupt. Frauenfußball ist nicht (Männer-)Fußball. Aber nicht wegen stupider Vorurteile (Männer haben mehr Kraft, Frauen die gleiche Passquote, aber weniger Kombinationen), sondern, weil Frauen nie nur gegen den Ball und die andere Mannschaft kämpfen. Sie spielen immer auch gegen Vorurteile und Benachteiligung.

„Es gibt hübschere Sportarten für Frauen. Ärzte haben festgestellt, dass es leichte Deformierungen gibt. Es gibt die auch bei Männern, aber da der Frauenkörper meist mehr begehrt ist, ist das für Frauen schlechter.“ Man glaubt es kaum, aber so wurde noch Mitte der 1970er-Jahre über Damenfußball gesprochen. Ernst Huberty, der damalige ARD-Sportchef, der diese Sätze ohne rot zu werden in eine Fernsehkamera sprach, war in bester Gesellschaft: „Meiner Meinung nach ist der Fußballsport keine Sportart, die für Damen geeignet ist. Allein schon, weil es ein Kampfsport ist“, hatte der ehemalige Reichstrainer Sepp Herberger nur ein paar Jahre früher festgestellt.

Dass Fußball Kultur ist, das hat sich herumgesprochen. Wenn aber Frauen kicken, galt das lange Zeit als Unkultur. Auch in einem vermeintlich zivilisierten Land wie der Bundesrepublik Deutschland. Die Geschichte des Frauenfußballs hier ist ein Paradebeispiel für die Benachteiligung von Frauen. Denn seine Geschichte ist eine voller Hindernisse.

Tatsächlich entstand der Fußball der Moderne zur Zeit der Industrialisierung, als Sport für die Arbeiter. Mitte des 19. Jahrhunderts sollten frische Luft und Hygiene zur Ertüchtigung der in Hochöfen, Kohlegruben oder an Fließbändern geschundenen Leiber beitragen. Gleichzeitig sollte Fußball auch Disziplin und die Befolgung von Regeln vermitteln.

Arena der Männlichkeit

Als die Frauen im frühen 20. Jahrhundert zunehmend berufstätig wurden und in die Domänen klassischer Männerberufe einbrachen, interessierten sie sich bald auch fürs aktive Sporttreiben. Was im Fall von Tennis, Golf und in Mannschaftssportarten wie Hockey und Handball kein Problem war, gestaltete sich im Fußball schwieriger. Denn das Spiel mit dem runden Leder ist offenbar eine besonders emotional und symbolisch aufgeladene Männerdomäne. „Fußball ist bis heute eine Arena der Männlichkeit“, sagt etwa der in Wien lehrende Kulturwissenschaftler Georg Spitaler. „Er ist zu einem Rückzugsort geworden für Männer.“ Als Frauen nun anfingen, Fußball zu spielen, war dieser Rückzugsort bedroht.

Während bei Kindern Jungs und Mädchen wild mit- und durcheinanderkickten, änderte sich das mit der Pubertät. Und als die erwachsenen Männer schon längst professionelle Meisterschaften austrugen, mussten Frauen sich immer noch heimlich zum Freizeitkick treffen.

Erst 1971 wurde Frauenfußball überhaupt in Deutschland offiziell erlaubt, später als in anderen Ländern. Vor allem in Süddeutschland und im Rheinland boomte das Damenfußballfieber.

In den nächsten Jahren trug man erste Meisterschaften aus. Gegen viele Vorurteile: „Die machen uns den Rasen kaputt“, hieß es zum Beispiel, und man schickte die Frauen auf den Sandplatz. Die Herren spotteten über „Fußballspielende Amazonen“ oder tuschelten darüber, dass „die alle ja lesbisch“ seien.

Die ersten professionellen Frauen-Teams entstanden in den 1960er-Jahren aus den sogenannten Thekenmannschaften. Die beste waren lange Zeit die SSG Bergisch-Gladbach 09: Unter Spielertrainerin Anne Trabant wurde die SSG zwischen 1977 und 1989 neunmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger – und einmal Weltmeister. Wie das kam, klingt heute noch märchenhaft: Als 1981 die erste Frauen-WM in Taiwan stattfand, fiel den DFB-Funktionären auf, dass die Bundesrepublik gar keine Nationalmannschaft hatte. Kurzerhand schickte man das amtierende deutsche Meisterteam der SSG nach Taiwan. Und tatsächlich gewannen die Spielerinnen ungeschlagen den Titel. Zähneknirschend mussten die alten Herren des DFB danach eine Nationalmannschaft der Damen gründen.

Ökonomische Logik

Seitdem hat sich offenbar immer noch nicht allzu viel geändert. „Wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt“, heißt es noch 2019 trotzig in einem Werbespot der DFB-Elf. Und lachend erinnern sich die heutigen Nationalspielerinnen, dass ihre Vorgängerinnen für den Gewinn der allerersten Europameisterschaft 1989 mit einem Kaffeeservice belohnt wurden – 1b-Ware.

Frauenfußball gewinnt an Bedeutung. Doch man sollte sich hüten zu glauben, dass der Boom des Frauenfußballs etwas mit Emanzipation und liberaler Gesinnung ausgerechnet der FIFA zu tun hätte, die ansonsten sklerotische Züge aufweist und von Beobachtern immer wieder mit einer Mafiaorganisation verglichen wird. Frauenfußball ist ein Markt. Und wenn die FIFA heute Frauenfußball propagiert, dann folgt sie einer ökonomischen Logik, mit der neue Kundenschichten erschlossen werden sollen.