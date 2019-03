Künstler Gerold Miller im Interview

Von Schwäbische Zeitung

In der Nacht zum Sonntag sind in der Schloßstraße beim Versuch, ein Auto umzuparken, zwei Personen leicht verletzt worden. Das nicht mehr zugelassene Auto musste auf Anordnung der Stadt Geisingen von einem Stellplatz in der Schloßstraße entfernt werden.

Das wollten ein 23-jähriger Mann und sein Vater noch in der Nacht zum Sonntag tun. Gegen 0.30 Uhr setzte sich der 23-Jährige deshalb in den Ford und startete den Motor. Plötzlich machte der Ford einen Satz nach hinten.