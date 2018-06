Kämpfe einer Ehe

Nach einem vielversprechenden Start als Regisseurin erleidet Angelina Jolie mit ihrer dritten Regiearbeit Schiffbruch: „By the Sea“ will das europäische Kunstkino der 1970er-Jahre feiern, zeigt aber mit schönen Bildern nicht viel mehr als die unerträgliche Langsamkeit des Seins.

Auf dem Papier klingt „By the Sea“ nach einem klassischen Fall dessen, was in Hollywood „vanity project“ genannt wird: Ein Projekt, das in erster Linie die Eitelkeit des beteiligten Stars befriedigt. Schließlich gehen hier Drehbuch, weibliche Hauptrolle und Regie auf das Konto von Angelina Jolie Pitt, wie sie sich nach der Hochzeit mit Brad Pitt nennt, der hier gleich auch noch die männliche Hauptrolle übernimmt.

Jolie wird Oper ihrer Ambitionen

Dass Paare im richtigen Leben nicht unbedingt auch auf der Leinwand überzeugen, haben bereits Filmdesaster wie „Liebe mit Risiko – Gigli“ gezeigt: Die romantische Komödie verpasste den Karrieren von Ben Affleck und Jennifer Lopez einen zeitweisen und ihrer Beziehung einen endgültigen Stoß. Jolie und Pitt konnten dagegen bei ihrem letzten Auftritt als Leinwandpaar in „ Mr. & Mrs. Smith“ überzeugen. Vor allem hat Jolie aber mit ihren beiden Filmen „In the Land of Blood and Honey“ und „Unbroken“ gezeigt, dass sie als Regisseurin nicht nur Ambitionen, sondern auch Talent vorzuweisen hat.

„By the Sea“ sollte wohl nun den Status der Schauspielerin als Rundumtalent endgültig krönen. Stattdessen wurde das Projekt ein Opfer der eigenen hochfliegenden Ambitionen. Das Resultat wirkt weniger wie eine Hommage als eine unfreiwillige Parodie des europäischen Kunstkinos der 1970er-Jahre. Zwar wurde da auch gelitten, geschwiegen und gestritten, aber selbst bei einer schwer zugänglichen Erzählform und Handlung hinterließen die Charaktere im besten Fall einen nachhaltigen Eindruck. Hier lassen einen die Figuren dagegen über die schier endlos dahinziehenden zwei Filmstunden hinweg vollkommen kalt.

Im Mittelpunkt stehen Roland (Pitt) und Vanessa (Jolie), die sich im Laufe ihrer Ehe auseinandergelebt haben. Ein Aufenthalt in einem südfranzösischen Küstenstädtchen soll Besserung bringen, stattdessen lebt das Paar weitgehend aneinander vorbei. Unter dem Vorwand, endlich an seinem neuen Roman zu arbeiten, betrinkt sich Roland regelmäßig in der örtlichen Kneipe, während die frühere Tänzerin Vanessa das Hotelzimmer nur zu gelegentlichen Spaziergängen verlässt.

Als Lea (Mélanie Laurent) and Francois (Melvil Poupaud) ins Nachbarzimmer ziehen, bilden die frisch verheirateten einen denkbar großen Kontrast zu der eingefahrenen Beziehung nebenan. Eines Tages entdeckt Vanessa ein Loch in der Wand und beobachtet das Paar von da an auch in intimsten Momenten.

Wer eine prickelnde Viererbeziehung erwartet, wird enttäuscht. Das junge Paar bleibt noch blasser als die sich streitenden Eheleute. Selbst in ihrer Kernkompetenz, der Schauspielerei, können die sonst so charismatischen Jolie und Pitt nicht überzeugen. Zu den wenigen positiven Aspekten zählen die französische Filmmusik und die Kameraarbeit von Christian Berger („Das weiße Band“), der Malta in eindrucksvoll als Südfrankreich in Szene setzt.

By the Sea. Regie: Angelina Jolie Pitt. Mit Brad Pitt, Angelina Jolie Pitt, Mélanie Laurent. USA 2015. 120 Minuten. FSK ab 12.