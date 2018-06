Jubiläum: 100 Jahre Völkerkundemuseum in Hamburg

Hamburg (dpa) - Der chinesische Ahnenaltar aus Indonesien in seinem Büro ähnelt einem Museum en miniature: Da steht ein Buddha, den der Dalai Lama geweiht hat, neben afrikanischen Gottheiten, der heilige St. Georg als Drachentöter neben Geschenken der Maori aus Neuseeland.

„Das Museum für Völkerkunde ist ein Museum der Geschichten. Zu allem, was wir haben, versuchen wir eine Geschichte zu erzählen“, erläutert Wulf Köpke das Prinzip seines Hauses. Seit 20 Jahren leitet der gebürtige Düsseldorfer das traditionsreiche Hamburger Museum für Völkerkunde, das in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag an der Rothenbaumchaussee und den 60. Geburtstag seines Direktors am Sonntag (13. Januar) mit einem Festakt feiert.

„Nehmen Sie zum Beispiel diese Skulptur aus vorchristlicher Zeit aus dem Jemen“, sagt der groß gewachsene Mann mit dem freundlichen Lächeln und deutet auf eine kleine sandfarbene Figur. „Die hat ein englischer Besatzungssoldat nach dem Krieg aus dem Museum geklaut. Als er in Kanada einen Hamburger kennenlernte, gab er ihm diese Skulptur mit, um sie ins Museum zurückzubringen.“ Sein Haus, das zu den fünf größten Museen für Völkerkunde in Europa zählt, ist voll solcher Geschichten. Für eine Ausstellung über Flüchtlinge weltweit schenkte ihm eine Ostpreußin die alte Nähmaschine und den Koffer, mit dem sie am Ende des Zweiten Weltkriegs über das zugefrorene Frische Haff geflohen war. „Die Menschen in der Ausstellung hatten Tränen in den Augen.“

Neben der Präsentation von Originalen ist ein weiteres wichtiges Prinzip des Museums die Einbeziehung der Angehörigen der betreffenden Kulturen. „Hier sind wir Trendsetter und werden oft kopiert“, berichtet Köpke nicht ohne Stolz. So wurde vor wenigen Wochen die Wiedereröffnung von „Rauru“ gefeiert, ein Versammlungshaus der Maori aus Neuseeland. Für die Restaurierung dieses Ahnenhauses mit prachtvollen Schnitzereien, das seit 100 Jahren in Hamburg steht, waren Maori vom Stamm der Te Arawa, deren Vorfahren Rauru einst errichteten, federführend beteiligt. Eine begleitende Ausstellung über das Leben der Maori heute wurde ebenfalls von Einheimischen konzipiert, um einen authentischen Blick zu ermöglichen.

„Auch die Ausstellung über die Indianer Nordamerikas wurde gemeinsam mit Indianern entwickelt, damit sie sich wiedererkennen“, sagt Köpke. Damit nicht so etwas passiert wie im Völkerkundemuseum in Osaka (Japan). Dort wurde Deutschland lediglich mit einem Bierkrug und einer Lederhose präsentiert, berichtet der Direktor schmunzelnd.

„Bei unserer Tibet-Ausstellung kam ein Abt eines osttibetischen Klosters zu mir und sagte: "Das ist ja wie bei mir zu Hause!" Ein größeres Kompliment können Sie nicht kriegen.“ Auch die zahlreichen in Hamburg lebenden Migranten sind regelmäßig Gast im Völkerkundemuseum - sei es zu Festen oder Ausstellungen. Für die Schau „Afrikaner in Hamburg“ führten Experten und Schüler zahlreiche Interviews mit Afrikanern, die in der Hansestadt leben.

Den Grundstock für die Sammlung mit mehr als 200 000 Objekten legten Hamburger Kaufleute im 19. Jahrhundert, als sie Erinnerungsstücke von ihren Reisen mitbrachten. Im Gegensatz zu anderen ethnologischen Museen kamen die Schätze jedoch nicht durch Eroberung, sondern durch Tauschhandel und Kauf in ihren Besitz. Deshalb ist das Hamburger Museum weltweit das einzige, das fast keine Konflikte mit den Herkunftsländern der Exponate austragen muss. Im Gegenteil. „Die Maori wollten das Haus Rauru eigentlich zurückhaben. Deshalb fuhren die schärfsten Kritiker mit nach Hamburg. Doch dann sagten sie: Ihr geht so gut damit um, das Haus soll hier bleiben“, berichtet Köpke. Ein Maori-Baby der Schnitzerfamilie wurde sogar auf den Namen Rauru getauft.

