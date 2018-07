„Journalistin des Jahres 2009“ kommt aus Israel

Berlin/Paris (dpa) - Die israelische Reporterin Amira Hass ist von der Organisation Reporter ohne Grenzen als „Journalistin des Jahres 2009“ ausgezeichnet worden.

Hass habe den Preis vor allem für ihre Berichte während der israelischen Militäroperation „Gegossenes Blei“ im Gazastreifen zum Jahreswechsel 2008/Januar 2009 erhalten, wie die Organisation in Paris und Berlin mitteilte.

Hass ist Mitarbeiterin der israelischen Tageszeitung „Haaretz“ und die einzige israelische Journalistin, die in den Palästinensergebieten lebt und arbeitet. Die Tochter von Holocaust-Überlebenden schreibt über das Alltagsleben der Palästinenser, die Auswirkungen der israelischen Politik auf die Autonomiegebiete sowie die palästinensische Verwaltung. Sie ist allerdings im Ausland weitaus populärer als in Israel. Kritiker werfen Hass vor, sie sei extrem links und identifiziere sich vollständig mit der Sache der Palästinenser.

Der Menschenrechtspreis der Organisation in der zweiten Kategorie „Medium des Jahres 2009“ ging an die tschetschenische Zeitschrift „Dosh“ („Das Wort“). Das Magazin gehört laut Reporter ohne Grenzen zu den wenigen unabhängigen Medien, die über aktuelle Ereignisse und Entwicklungen in Tschetschenien und den anderen Kaukasusrepubliken berichten. Die Redaktion der 2003 gegründeten Zeitschrift musste nach Drohungen und Repressalien ihren Hauptsitz von Grosny nach Moskau verlegen, konnte aber dank eines großen Korrespondentennetzes die Berichterstattung aus der Kaukasusregion fortsetzen. Ein wichtiges Anliegen ist den Redakteuren der Zeitschrift die Lage der Menschenrechte in der unruhigen Region.

Der Menschenrechtspreis wurde in diesem Jahr zum 18. Mal verliehen. Mit der Auszeichnung werden Journalisten und Medien für ihren besonderen Einsatz für Pressefreiheit und Menschenrechte gewürdigt.