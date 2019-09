Joseph Roth: Habsburg-Nostalgiker

Der Autor Joseph Roth (Foto: Wikipedia) wurde am 2. 9. 1894 an der österreichisch-russischen Grenze in Brody geboren. 1920 kam er nach Berlin und wurde einer der erfolgreichsten Journalisten. Er ist heute vor allem als Erzähler bekannt, es gibt über 20 Romane von ihm. Die berühmtesten sind „Hotel Savoy“ (1924), „Die Legende vom heiligen Trinker“ (1934), „Kapuzinergruft“ (1938). Viele sind verfilmt worden, auch Roths Hauptwerk, der Roman „Radetzkymarsch“ von 1932. 1933 ging Roth nach Paris ins Exil und starb dort am 27. Mai 1939. (man)