John Grishams neuer Roman bricht mit alten Mustern

Ein Vorwurf war bei den letzten Romanen von John Grisham verstärkt zu hören: Sie seien allzu berechenbar. Auf das jüngste Werk des Erfolgsautors trifft dies freilich nicht zu.

Gut, auch die Hauptfigur von „Das Komplott“ hat eine Herkunft als Kleinstadt-Anwalt. Allerdings sitzt dieser Malcolm Bannister zu Beginn der Handlung im Gefängnis, plant seine Revanche am Justizsystem – und ist, ein Novum für Grisham, schwarz. Allerdings war es nicht seine Hautfarbe, die den früheren Partner in einer kleinen Kanzlei in Winchester, Virginia, hinter Gittern gebracht hat. Vielmehr verbüßt er quasi als Kollateralschaden eine zehnjährige Haftstrafe wegen Geldwäsche, weil er sich mit dem falschen Klienten eingelassen hat. Nun ist die erste Hälfte der Haftstrafe verbüßt, Bannister hat alles verloren, was sein früheres Leben ausmachte: die Ehe geschieden, der Sohn entfremdet, die Freunde verschwunden, die Anwaltslizenz eingezogen. Nach fünf unspektakulären Jahren als Bibliothekar und juristischem Berater seiner Mitinsassen wird der frühere Anwalt nun aber aktiv: Er behauptet, den Täter in einem spektakulären Mordfall zu kennen. In einer abgelegenen Waldhütte wurden ein Bundesrichter und seine Geliebte neben einem geöffneten Tresor ermordet aufgefunden. Bei der Tätersuche tappt das FBI im Dunkeln.

Keine schlechte Chance für Bannister, auf die „Regel Nr. 35“ zu setzen, die sehr entfernt der deutschen Kronzeugenregelung entspricht: Wenn seine Angaben zur Verhaftung beitragen, kommt er umgehend frei und bekommt ein neues Leben – Startkapital und Gesichtsumwandlung inklusive.

In so manchem früheren Grisham-Justizthriller hätte dies bereits als Thema für das gesamte Buch gehandelt, doch dieses Mal lässt der Autor seiner Fantasie freien Lauf. Selten habe er sich so wenig um Recherche oder juristische Genauigkeit bemüht, verrät er gutgelaunt im Nachwort. Und so darf sich der Leser auf reichlich rasante Wendungen freuen, bei denen man allerdings die Plausibilität vielleicht nicht bis ins letzte Detail überdenken sollte. Denn Bannister hat offenkundig noch eine weitere, geheime Agenda, der er sich widmet, nachdem er ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde. So gibt sich der gefallene Anwalt plötzlich als Dokumentarfilmer aus, entfaltet eine rege Flugtätigkeit und sucht eine Figur auf, deren Relevanz lange Zeit vollkommen unklar bleibt. Das mag manchen Leser stören, doch die Auflösung ist schlüssig und der Weg dorthin kurzweilig und humorvoll.

Was Bannister vielleicht fehlt, ist ein echter Gegenspieler: Zwar kann man seine Wut auf das FBI nachvollziehen, doch die Agenten reagieren recht gelassen auf die Volten ihres Schützlings und wollen in erster Linie den Mord am Bundesrichter aufklären. Gut möglich, dass dies in der geplanten Verfilmung pointiert dargestellt wird. Für die hat sich Grisham bereits Denzel Washington als Hauptdarsteller gewünscht und man wird den Verdacht nicht los, dass dies der Hauptgrund für die Wahl der Hautfarbe seines gerissenen Anwalts gewesen sein könnte, denn über die Position von Schwarzen im US-Justizsystem sagt der Roman sonst wenig aus. Aber an allzuviel Realitätsbezug war der Autor dieses Mal ja auch nicht interessiert.

John Grisham: Das Komplott. Heyne Verlag. 448 Seiten.

22,99 Euro.