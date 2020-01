Jodie Foster dreht Film über Mona-Lisa-Diebstahl

Von Schwäbische Zeitung

Ein Unbekannter ist über das Wochenende in das Schiedsrichterhäuschen beim Sandbühlstadion in Sigmaringen eingedrungen, hat dabei allerdings nichts gestohlen. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Zwischen Freitag- und Montagnachmittag wuchtete der Täter die abgeschlossene Tür des Schiedsrichterhäuschens auf. Er durchsuchte vorhandene Schubladen, ohne etwas zu finden, was er mitnehmen könnte. Mit leeren Händen verließ er die Örtlichkeit wieder. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.