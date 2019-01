Jetzt gilt's: So können sich heimische Bands fürs Southside bewerben

Die Foo Fighters kommen zum Southside, The Cure kommen zum Southside, Mumford & Sons kommen zum Southside – so viel steht fest. Es gäbe da aber noch einen Platz für den Gewinner des SZene-Bandwettbewerbs. Also macht die Bewerbungsunterlagen klar – und ab die Post.

Wenn vom 21. bis 23. Juni 2019 in Neuhausen ob Eck eines der beliebtesten Festivals Deutschlands mit den Toten Hosen, Macklemore, Steve Aoki, Wolfmother und Parkway Drive über die Bühne geht, könnte deine Band dabei sein. Ihr wart auch diesen Sommer beim Southside und habt zu Arcade Fire getanzt, zu Kraftklub abgefeiert und bei den Donots mitgegrölt? 2019 könntet ihr selbst auf einer Southside-Bühne stehen. Gemeinsam mit dem Veranstalter FKP Scorpio ruft SZene, die Musikseite der „Schwäbischen Zeitung“, zum Bandwettbewerb auf.

Du denkst, du und deine Mitmusiker haben das Zeug dazu? Deine Band weiß, was es heißt, vor unbekanntem Publikum zu stehen und es mitzureißen? Ihr seid keine Coverband, sondern macht kraftvollen, eigenständigen Sound, der gut zum Southside passt? Ihr habt bislang keinen Plattenvertrag unterschrieben? Dann macht eure Bewerbung klar. Eure Unterlagen müssen bis zum 16. Januar 2019 per Post in Ravensburg eingegangen sein. Achtung: Bewerbungen per E-Mail sind nicht möglich. Die SZene-Jury will von einzigartigen Bewerbungen überrascht und begeistert werden. Dazu brauchen die Juroren von euch kreative Bandfotos, den ausgefüllten Teilnahmebogen und eine CD mit aktuellem Material – ob das nun in Eigenregie im Probenkeller oder professionell im Studio aufgenommen wurde, ist zweitrangig, solange man eure Leidenschaft für die Musik heraushören kann.

Ob verträumte Singer-Songwriter-Melodien, treibender Hip-Hop oder kraftvoller Rock zwischen Alternative, Indie, Folk, Punk oder Pop – zeigt uns, was ihr könnt.

Den Teilnahmebogen könnt ihr hier herunterladen.

Mehr entdecken: Anmeldeformular Southside

Im vergangenen Jahr hatte Tommy Haug mit seiner Band den Contest gewonnen und beim Southside gespielt. Wie er sich durchgesetzt hat und was die Jury bei den Finalisten zu sehen und zu hören bekommen hatte:

So sieht der Konzertplan beim Southside 2019 aus

Am Freitag, 21. Juni 2019, spielen beim Southside die Foo Fighters, The Cure, Interpol, Wolfmother, Royal Republic und Fünf Sterne Deluxe.

Am Samstag, 22. Juni 2019, spielen die Toten Hosen, Tame Impala, Parkway Drive, Bilderbuch, Bosse, Enter Shikari, Leoniden und Alma.

Für Sonntag, 23. Juni 2019, haben sich Mumford & Sons, Macklemore, Steve Aoki, AnnenMayKantereit, Frank Turner, Descendents und Schmutzki angekündigt.

Informationen und Tickets gibt es unter www.southside.de.

Mehr entdecken: Diese Stars kommen zum nächsten Southside

Mehr entdecken: Die Toten Hosen kommen zum Southside Festival 2019