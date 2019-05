Jethro Tull in Singen

Dass er immer noch auf einem Bein tanzt, hätte man von dem beinahe 72-jährigen Jethro-Tull-Frontman nicht unbedingt erwartet. Das virtuose Spiel auf der Querflöte gehört nun mal zu Ian Andersons unverwechselbarem Markenzeichen, das er sich als junger Mann selbst beibrachte. Und so tänzelt er am Samstagabend beim Konzert in Singen zum Einsatz der Band mit seiner Flöte in unverwechselbarer Manier auf die Bühne, während um ihn herum noch alles in völliges Dunkel getaucht ist.

Mit der geballten expressiven Vitalität ihres kontrastvollen Sounds nimmt die weltweit erfolgreiche Band dann das Publikum mit auf eine atemlose Best-of-Reise, in der wie immer die Querflöte dominiert. Mit ihr im Zentrum – und nicht nur als dekoratives Beiwerk – wurde ein einzigartiger Sound geprägt, der sowohl Progressive- und Hardrock, Metal und Blues als auch Folk und Klassik in sich vereint und mit mehr als 20 Alben, über 60 Millionen verkauften Tonträgern und einem Grammy für das Album „Crest of a Knave“ in die Musikgeschichte einging.

Die in der Folge perfektionierte Technik ermöglichte schwierigste Kompositionen, wie auch das Instrumental „Bourrée in E minor“ nach Johann Sebastian Bach, das Ian Anderson als Höhepunkt der Show in Singen immer noch zauberhaft und präzise spielt. Mit einer Prise britischen Humors gewürzt, moderiert der Meister das wie eine Art Rockoper gehaltene Spektakel, spielt die Flöte mit seiner unglaublichen und mit viel Zwischenapplaus gefeierten Technik und wirbelt dabei wie in jungen Jahren über die Bühne.

Perfektes Zusammenspiel

Auch wenn die Stimme doch deutlich an Kraft verloren hat, huldigt das Publikum dem Genie des Barden und Rattenfängers, des Flöten-Hendrix – wie Ian Anderson als eine der skurrilsten und genialsten Figuren der Rockmusik noch genannt wurde – mit frenetischem Applaus.

Mit einem perfekten Zusammenspiel seiner hochkarätigen Musiker John O’Hara (Keyboard), David Goodier (Bass), Scott Hammond (Schlagzeug) und dem Gitarristen Florian Opahle – untermalt mit einer an frühere Zeiten erinnernden Lightshow – hat er seinen Fans mit Hits wie „Living in The Past“, „Aqualung“, „Still Loving You“ und „Locomotive Breath“ als Zugabe einen unvergesslichen Abend beschert.