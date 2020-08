Jaecki Schwarz muss nicht mehr nach Hollywood

Der Schauspieler Jaecki Schwarz („Polizeiruf 110“) erhofft sich von der Zukunft keine großen Rollen mehr. „Ich habe keine Ambitionen mehr, eine dritte Karriere im hohen Alter zu starten. Meine Schauspiel-Laufbahn halte ich für beendet. Und nach Hollywood muss ich nicht mehr“, sagte der 74-Jährige der „Bild“-Zeitung.

„In den letzten Jahren hat sich nichts für mich ereignet. Und das wird wohl auch so bleiben. Irgendwann muss Schluss sein. Mir reicht das. Ich habe genug gearbeitet.“

Das deutsche TV-Publikum kennt den Berliner aus vielen Film- und Fernsehproduktionen, seit Ende der 60er Jahre ist er im Geschäft. Seine wohl bekannteste Rolle ist der Hauptkommissar Herbert Schmücke - von 1996 bis 2013 spielte Schwarz den TV-Ermittler im Krimiklassiker „Polizeiruf 110“ im Ersten. Zuletzt ist es allerdings recht still um Schwarz geworden. In der ZDF-Krimireihe „Ein starkes Team“ mit Stefanie Stappenbeck und Florian Martens hat er regelmäßig kurze Gast-Auftritte als „Sputnik“: ein schrulliges Allroundtalent, regelmäßig der Garant für Chaos im Polizeirevier. Laut „Bild“-Bericht will Schwarz an dieser kleinen Rolle auch künftig festhalten.

Ansonsten sieht er die Lage sehr nüchtern: „Mit ganz wenigen Ausnahmen war es schon immer so, dass es für ältere Schauspieler wenig Arbeit gibt. Für sie war es schon immer schwer. Nicht nur, seit wir wegen Corona Hochrisiko-Patienten sind.“ Untätig zu Hause bleiben will Schwarz aber keinesfalls: „Ich warte jetzt, bis diese Corona-Kacke vorbei ist. Und dann gehe ich wieder auf Reisen.“

