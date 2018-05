Jada Pinkett Smith fallen die Haare aus

Von Deutsche Presse-Agentur und Larissa Schwedes

Das Töten geschah dort, wo die Idylle perfekter kaum sein könnte. Kühe grasen am Wegesrand, meterhohe satt-grüne Tannen säumen den Ort. Dumpfer Nebel hängt am Morgen in den Wipfeln. Bad Wildbad im Schwarzwald erwacht. Das Blut der 44 Schafe, die in der Nacht auf den 30. April Opfer einer Wolfsattacke wurden, ist längst versickert. Ruhig und glasklar plätschert die Enz den Abhang entlang, auf dem Schäfer Gernot Fröschle seine Tiere weiden ließ. Viele Tiere sterben in jener Nacht durch Bisse der scharfen Wolfszähne, andere stürzen sich aus Panik ...