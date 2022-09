„Irland-Krimi“ holt Quotensieg im TV

Mit dem „Irland-Krimi“ hat sich die ARD am Donnerstagabend zur besten Sendezeit den Quotensieg gesichert. Um 20.15 Uhr sahen 5,68 Millionen Zuschauer im Gemeinschaftsprogramm Das Erste die Episode „Familienbande“. Das entspricht einem Marktanteil von 22,1 Prozent.

Mit deutlichem Abstand folgt das ZDF mit der Serie „Fritzie - Der Himmel muss warten“ - dafür interessierten sich 2,68 Millionen (10,3 Prozent). RTL zog mit der Doku „Team Wallraff - Reporter undercover“ 1,96 Millionen Zuschauer (7,8 Prozent) an.

ProSieben erreichte mit der Musikshow „The Voice of Germany“ 1,76 Millionen (7,5 Prozent). Dahinter lag der Sender Vox, der den Filmklassiker „James Bond 007 - Skyfall“ ausstrahlte (1,54 Millionen, 6,7 Prozent). Sat.1 zog mit der Diskussionssendung „Krankenhäuser am Limit“ 760.000 Zuschauer (3,1 Prozent) an. RTLzwei kam mit der Dokureihe „Polizei im Einsatz“ auf 540.000 Zuschauer (2,2 Prozent).

