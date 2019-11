Interview mit Woody Allen

Der US-Regisseur Woody Allen hat einen neuen Film gemacht. Wie erste Kritiken vermuten lassen, soll es nicht sein bester sein. „A Rainy Day in New York“ ist eine romantische Komödie um den Studenten Gatsby, der mit seiner Freundin ein Wochenende in der US-Ostküstenmetropole verbringen will. Vor dem Filmstart sprach der 83-jährige Erfolgsregisseur nun mit Dorothea Finkbeiner, Vivian Chang und Gaby Mahlberg von der Deutschen Presse-Agentur und anderen Medienvertretern in Paris. Bei dem Interview waren keine Fragen zum Privatleben und zu rechtlichen Streitigkeiten zugelassen. Woody Allens Adoptivtochter, Dylan Farrow, hatte 2018 im Zuge der „Time’s Up“- und „#MeToo“-Bewegung erneut Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur vorgebracht, sie sei als Siebenjährige im Elternhaus missbraucht worden. Allen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Sie waren erstmals 1992 nach der Trennung von Allen und Mia Farrow in einem Sorgerechtsprozess aufgekommen. Die Polizei ermittelte damals, es kam aber nicht zu einer Anklage. Dennoch hat im Zuge von „#MeToo“ die Produktionsfirma Amazon den Film zurückgezogen. Einige Mitwirkende wie Timothée Chalamet, Selena Gomez und Rebecca Hall distanzierten sich, indem sie ihre Gagen einem wohltätigen Zweck spendeten.

Wie geht es Ihnen derzeit?

Ich fühle mich immer ängstlich und verletzlich. So war es, als ich fünf Jahre alt war, später mit 35 und 55 und auch jetzt mit 83. Wie soll ich mich fühlen? Ich habe das Gefühl, dass ich aus diesem Raum hinausgehen und tot umfallen könnte, und niemand wäre überrascht. „Na ja, er war 83 Jahre alt, was erwartest du denn?“

Trotz Ihres Alters drehen Sie weiterhin sehr regelmäßig Filme. Wie leicht fällt Ihnen das noch?

Ich hatte schon immer Probleme mit meiner Arbeit. Aus meiner Sicht fühlt es sich immer gut an, wenn man gerade schreibt und castet und vorbereitet. Aber wenn man es dann tatsächlich macht und es filmt und dann sieht, was man gemacht hat, dann ist es immer wieder enttäuschend. Denn in deinem Kopf funktioniert alles ideal, aber im wirklichen Leben hast du nicht die Schauplätze, die du brauchst, und nicht das Geld, das du brauchst. Du machst deine eigenen Fehler, du bekommst nicht die Schauspieler, die du willst, oder die Requisiten und Spezialeffekte.

Wird es irgendwann einen Zeitpunkt geben, an dem Sie sagen: „Ich höre mit dem Filmemachen auf, ich spiele weiter Klarinette, und das war’s“?

Wenn ich ein besserer Musiker wäre, könnte ich das tun, aber ich bin ein Amateurmusiker und nicht gut. Ich mache es sehr gerne. Ich bin wie ein Wochenendtennisspieler oder so, aber ich könnte nie im Leben ein professioneller Musiker sein.

Was bedeutet es jetzt in Ihrem Leben, Filme zu machen?

Eigentlich arbeite ich und mache Filme, weil es Leute gibt, die sie finanzieren. Das ist die Wahrheit. Wenn sie morgen zu mir sagen würden: „Wir wollen deine Filme nicht finanzieren“, würde ich sehr gerne für das Theater schreiben und keine Filme machen oder Bücher schreiben. Ich schreibe gern. Also mache ich gerade Filme. Denn wenn jemand vorbeikommt und sagt, sie wollen 15 oder 20 Millionen Dollar aufbringen, um einen Film zu machen und ihn zu finanzieren, dann sollte ich das nicht ablehnen. Denn es passiert selten, dass man Geldgeber findet. Das Schwierigste am Filmemachen ist, Geld für einen Film zu beschaffen. Alles andere – bei einem Film Regie zu führen, das Drehbuch zu schreiben oder in ihm zu spielen – all diese Dinge sind viel einfacher, als das Geld zu beschaffen.

Bekommen Sie das Geld für einen Film nun eher in Europa als in den USA?

Ich nehme es von überall, wo ich es bekommen kann. Ich habe auch Geldgeber in Europa gehabt. Der Unterschied ist, dass ich in den USA zwar Geld bekommen kann, aber sie wollen mehr Mitspracherecht. Sie sagen: „Wir sind keine Banker. Wir wollen wissen, wen Sie casten, wir würden gerne das Drehbuch sehen. Wir wollen nur nicht wie Banker behandelt werden.“ In Europa ist es anders. Sie sagen: „Wir sind Banker. Du machst den Film. Wir beschaffen das Geld, es ist eine Investition.“

„A Rainy Day in New York“ ist wieder einmal eine romantische Komödie. Da Sie schon häufiger in diesem Genre gedreht haben: Würden Sie sich als Romantiker bezeichnen?

Ich habe mich immer schon als Romantiker gesehen. Aber man ist nie objektiv gegenüber sich selbst. Man sieht sich selbst auf eine bestimmte Weise, aber die Welt sieht einen oft ganz anders. Ich habe mich als Heranwachsender immer als Romantiker gesehen. Dass ich jetzt nicht mehr in meinen Filmen mitspiele, liegt daran, dass ich zu alt bin, um die romantische Hauptrolle zu spielen. Und wenn ich nicht die Rolle des Romantikers spielen kann, dann habe ich kein Interesse daran, in dem Film mitzuspielen. Andere Leute haben mich immer als komisch und unterhaltsam gesehen, aber ich glaube nicht, dass mich viele als Romantiker gesehen haben. Mir persönlich haben romantische Filme immer viel Spaß gemacht. Ich habe sie gern gemacht. Ich habe diese Filme immer gemocht.

Heute sehen sich weniger Menschen Filme im Kino an, vielmehr Streaming ist sehr beliebt. Was halten Sie davon?

Für mich ist das natürlich sehr schade. Denn in meiner Jugend war es eine der großen Freuden im Leben, ins Kino zu gehen: mit deinem Date am Samstagabend, mit deiner Familie am Sonntagnachmittag, die Schule zu schwänzen und stattdessen ins Kino zu gehen. Das Kino war einfach alles. Das ganze Phänomen, mit Menschen in einer Schlange zu stehen und sie zu beobachten, und in einem großen, dunklen Raum mit einer großen Leinwand zu sein – das ist ein großartiges Erlebnis. Und jetzt sehe ich, wie meine Töchter mit einem Laptop im Bett sitzen und sich etwas ansehen. Das ist nicht dasselbe. Nun, sie denken, dass das toll ist. Aber für mich ist der langsame Zerfall der Kinos eine schreckliche und traurige Sache.

Film auf Film

Woody Allen, geboren am 1. Dezember 1935, zählt zu den produktivsten Regisseuren. Er war mehr als 20 Mal für einen Oscar nominiert; viermal gewann er die höchste Auszeichnung, darunter für „Der Stadtneurotiker“ und „Hannah und ihre Schwestern“. In Spanien hat er soeben seinen 51. Film gedreht mit Christoph Waltz und Louis Garrel in den Hauptrollen.