Interview mit „Parsifal“-Regisseur Uwe Eric Laufenberg über die Bayreuther Festspiele und seine Inszenierung

Uwe Eric Laufenberg (55) wird am 25. Juli Richard Wagners „Parsifal“ auf die Bayreuther Festspiele-Bühne bringen. Der Regisseur und Schauspieler ist Intendant am Hessischen Staatstheater Wiesbaden und mit Wagner bestens vertraut. In Köln hat er die „Meistersinger“ inszeniert, in Linz den „Ring“. Christa Sigg hat Laufenberg in Bayreuth getroffen.

Herr Laufenberg, Sie sitzen hier tatsächlich in der perfekt abgeriegelten Gralsburg.

Im Hoheitsgebiet! Und weil ich dieses Theater so wahnsinnig liebe, bin ich hier. Aber die ganzen Sicherheitsvorkehrungen da draußen finde ich absurd. Wenn Sie hier unbedingt eine Bombe platzen lassen wollen, schaffen Sie das. Wir sind in einem Theater, in dem Requisiten, Kulissen und dergleichen hin- und hergeschafft werden müssen. So viel Sicherheitspersonal können Sie gar nicht aufstellen, um den Fall der Fälle zu verhindern.

Das hängt aber doch mit Ihrer Inszenierung zusammen.

Nein! Nur mit dem, was im Vorfeld über meine Inszenierung gesagt wird. Wenn sie dann raus ist, werden alle, die auf Bombenstimmung gesetzt haben, enttäuscht sein.

Was ist denn nun mit Ihrer angeblichen Kritik am Islam?

Ich würde mich keineswegs um eine Islamkritik drücken, wenn es um Stücke ginge, die in Syrien oder Saudi-Arabien spielten. Wagner hat den „Parsifal“ in den Pyrenäen verortet, wir bringen ihn in den Nahen Osten, Richtung Syrien, Irak oder vielleicht Jerusalem, wo die monotheistischen Religionen einen Wahnsinnskampf gegeneinander führen. Im „Parsifal geht es um die Frage: Was ist uns die Religion wirklich wert? Wo berührt sie uns noch? Was ist das Mysterium des gekreuzigten Gottes?

Damit sind wir im Christentum.

Und auch bei der Frage: Was von den Religionen akzeptieren wir nicht mehr? Zum Beispiel die Kriege, die Fanatismen oder die Religionsordnungen. Unser neuer Papst Franziskus zeigt ganz wunderbar, dass es für die Menschen keine Regeln im Absoluten geben darf. Der Mensch ist die Regel, und die Religion und ihre Regeln haben sich dem Menschen und seinen Bedürfnissen anzupassen. Religionen, die erstarren oder sich auf irgendwelche Dogmen beziehen, die nicht mehr mensch- oder naturgemäß sind, braucht man auch nicht mehr. Das ist das Thema des Stücks.

Es gibt noch ein Gerücht: dass sich die Damen die Burkas vom Leib reißen.

Im zweiten Aufzug kommen die Blumenmädchen im Tschador herein, manche sorgfältiger, manche flüchtiger gekleidet. Sie treten in einen Hamam und legen nach und nach ihre Tracht ab, die sich übrigens gar nicht so sehr vom Habit christlicher Nonnen unterscheidet. Und sie tragen dann das, was im Haus üblich ist: eine Tunika oder einen Kaftan. Es geht keinesfalls um ein aggressives Ablehnen orientalischer Kleiderordnungen.

Nun haben wir die Gralsburg im Nahen Osten, was ist dann die Gegenwelt des Zauberers Klingsor?

Klingsor ist derjenige, der den Speer, also die Macht geraubt hat. Er steht für die Menschen, die meinen, mit Geld und Waffen sei alles zu haben. Klingsor kann sich noch so kasteien, er kommt nicht mehr an das innere Erleben heran, an die Erlösung, die die Religion verheißt.

„Parsifal“ ist ein Bühnenweihfestspiel und für manche Wagnerianer eine Art Ersatzgottesdienst. Werden die Schwierigkeiten haben?

Nee, die lade ich ja gerade dazu ein, das wieder zu erleben. Nur müssen sie es dann auch aushalten.

Ursprünglich sollte der Performance-Künstler Jonathan Meese den „Parsifal“ inszenieren. Dann wurde der Vertrag aufgelöst und Sie haben übernommen. Für Herrn Meese sind sie seither ein „Pottschwein“.

Pottsau! Das lasse ich gelten, aber Kameradenschwein, das weise ich zurück! Ich bin nämlich kein Kamerad von Herrn Meese und erst recht kein Kamerad im Hitlerschen Sinne. Dieses ganze Hitler-Geschwätz geht mir nur auf den Nerv, das ist nur grauenhaft.

Wir müssen noch mal aufs Blut zurückkommen. Gibt’s Eimer voller Blut und Fleischberge?

Die groben Mittel brauche ich alle nicht. Für unempfindsame Menschen, von denen es auch viele gibt, bekommen Sie gar nicht so viel Splatter auf die Bühne, wie die sich das oft als Video runterladen. Wer wirklich Porno oder Gewaltszenen sehen will, wird im Internet besser bedient als im Bayreuther Festspielhaus.

Hat sich eigentlich der protestantisch geprägte Wagner am Ende seines Lebens eine Art Kunstreligion mit viel katholischem Weihrauch ausgedacht?

Das kann man durchaus so sehen, und trotzdem verkürzt es das natürlich. Er hat sich ja sein ganzes Leben an diesem Sujet abgearbeitet. Wagner wollte ein Buddha-Drama schreiben, und er hatte ein Jesus-Manuskript in der Schublade. Er ist aber doch klug bei seinen Mittelaltermysterien geblieben. Beim „Parsifal“ war er diesem Themenkomplex treu und hat als moderner Künstler etwas darüber ausgesagt, was ihn bewegt. Mit diesem letzten Werk schrieb Wagner ein in seiner Zeit sehr wohl religionskritisches, wenn Sie so wollen, panchristliches, postchristliches Bühnenweihfestspiel über Jesus Christus. In sich ist das ziemlich kompliziert, negativ gesagt verquast. Aber es gibt diese unendlich schöne, berührende Musik, die wiederum auf das Mysterium des Todes am Kreuz zurückführt. Also beschäftigen wir uns damit, obwohl das Libretto auch große Rätsel aufwirft.

Man kann sagen Rätsel, ist das nicht manchmal auch Schmarrn?

Dann könnten Sie vieles aus der katholischen oder protestantischen Kirche auch als „Schmarrn“ bezeichnen.

Was für ein Typ ist der Parsifal?

Jemand mit äußerst wenig Lebenserfahrung, weil ihn seine Mutter weggesperrt hat. Parsifal nimmt die Welt dann mit einem Schock wahr. Das ist für ihn aber ganz entscheidend, denn in diesem Schock entsteht plötzlich Empathie, Mitgefühl für ein Leiden, das er nicht versteht, aber tief in sich selbst empfindet. Die Macht liegt bei den Menschen in den richtigen Händen, die sich weder verschließen noch auf ihren Egoismus zurückziehen, sondern diese Empathiefähigkeit behalten – für jeden Mitmenschen, auch für jeden Schwan und jeden Hund, der umkommt. Das ist die große Utopie im „Parsifal“.

Die Gralsritter bilden eine kuriose Gesellschaft.

Es gibt den sehr schönen Film „Von Menschen und Göttern“ über eine wahre Geschichte. Im Mittelpunkt stehen Mönche, die in Algerien geblieben sind, obwohl es hieß, dass Islamisten kommen und sie entführen, um Lösegeld zu erpressen. Die Mönche blieben aber, um der islamischen Bevölkerung zu helfen – medizinisch und mit Lebensmitteln. Dieses ganz schlichte „Helfenwollen“ ist die Hauptmotivation der Gralsritter, deshalb tue ich mich immer schwer damit, wenn sie als verknöcherte Idioten gezeigt werden. Der Hilfsgestus ist eines der schönsten Momente im Christentum, was ja auch wieder mit Franziskus deutlich wird. Dass die Ritter des Grals bedürfen, um die Kraft für diese dauernde Hilfestellung zu erlangen, ist natürlich das Problem. (55)