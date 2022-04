Interview mit Klaus von Dohnanyi: „Europa muss seine Stimme deutlicher erheben“

Ravensburg - Zu viel Wunschvorstellung, zu wenig Realitätssinn – in seinem neuen Buch „Nationale Interessen. Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche“ kritisiert der frühere SPD-Minister und ehemalige Erste Bürgermeister von Hamburg, Klaus von Dohnanyi, die aktuelle Missachtung vitaler europäischer Sicherheitsinteressen – und spart nicht mit Amerikakritik. Ziel deutscher und europäischer Politik müsse es sein, dass sich Europa endlich aus seiner „Illusion der Freundschaft“ mit den Vereinigten Staaten löse.

Ihr Buch ist vor Beginn des Krieges in der Ukraine erschienen. Haben Sie durch die jüngsten Ereignisse irgendetwas zurückzunehmen?

Nicht grundsätzlich. Man lernt natürlich immer dazu. Der Krieg hat die Situation völlig verändert. Aber meine These, dass Europa am Ende nur sicher kann, wenn es eine konstruktive, positive und nach vorn gerichtete Verständigungspolitik betreibt, auch gegenüber Russland, die muss ich nicht und werde ich auch nicht ändern.

Wer profitiert vom jetzigen Krieg?

Russland wird unter den Folgen seines Krieges im Ergebnis nur leiden. Denn für Russland war die Kooperation mit dem Westen lebenswichtig. Russlands Rückzug auf seine asiatische Seite wird sich auch langfristig als ein großer Schaden erweisen, wiederum sicher besonders für Russland selbst.

Profitieren die USA? Wenn der Ukrainekrieg von der Regierung der USA als ein Schaden für die USA angesehen worden wäre, warum hat es dann Präsident Biden abgelehnt, über die Vorschläge Russlands zur Ukrainefrage vom Dezember 2021 auch nur zu verhandeln? Es ging um sicherheitspolitische Klugheit. Viele Politiker in den USA pflegen eine strukturelle Feindschaft zu Russland. Die Frage ist: Hätte Biden überhaupt die Freiheit gehabt, über eine Verständigung in der Ukraine-Frage mit Russland zu verhandeln? Was ich ihm vorwerfe, ist, dass er nicht den Mut hatte, es überhaupt zu versuchen.

Wie schätzen Sie die innenpolitische Entwicklung in den USA in den letzten Jahrzehnten ein? Wir erleben massive Verwerfungen.

Ich teile die Meinung vieler Beobachter der USA, dass Amerika vor sehr schwierigen Entwicklungen steht. Das Land ist politisch tief gespalten. Das alles erscheint zunächst nur als ein Problem der USA – aber es betrifft die westliche Führungsmacht, die auch für uns zwischen Krieg und Frieden entscheidet. Dass über diese Perspektive vollständiger Abhängigkeit in Sicherheitsfragen im Deutschen Bundestag kein Wort fällt, dass über die Sicherheit unseres Landes nur im Zusammenhang mit Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert wird, ist für mich höchst beunruhigend. Die USA haben uns befreit, aber sie folgten dabei einer langfristigen Strategie der hegemonialen Macht über Europa; und die praktizieren sie auch heute noch. Wir sind, wie es so bildreich heißt, einfach der „Brückenkopf“ der USA auf dem eurasischen Kontinent. Diese Strategie ist für Europa nicht gut, sie gefährdet Europa. Denn wer 6000 Kilometer entfernt und durch den breiten Atlantik geschützt lebt, der kann gar nicht dieselben Sicherheitsinteressen und dieselben Sicherheitsbedürfnisse haben, wie der, der mit dem großen Gegner die Grenzen teilt. Der braucht eben auch eine andere Sicherheitspolitik, dem ist Verständigung auch zwangsläufig wichtiger, wie ich ja in meinem Buch ausführlich dargestellt habe.

Sie plädieren für mehr Eigenständigkeit Europas. Wie soll die aussehen?

Geografie bedeutet eben auch Sicherheit. Es wird so getan, als habe die Nato und damit die Führung der USA ein umfassendes und gleiches Sicherheitsinteresse wie Deutschland oder die EU. Das ist unlogisch und einfach falsch. Mein Ansatz ist: Europa muss seine Stimme deutlicher erheben. Merkel und Sarkozy haben das ja 2008 gemacht, als sie widersprochen haben, dass die Ukraine in die Nato aufgenommen wird. Und Gerhard Schröder tat das, ebenfalls an der Seite Frankreichs, als die Bush-Regierung uns in den völkerrechtswidrigen Irakkrieg hineinziehen wollte. Ich verstehe nicht, warum gegenwärtig immer nur über angebliche Fehler deutscher Politik lamentiert wird. Die Nato wird heute zu einseitig von den USA bestimmt. Darüber müsste endlich und grundsätzlich in Deutschland offener geredet werden.

In Ihrem Buch erklären Sie: „Deutschland und Europa sind heute in Fragen der Sicherheit und der Außenpolitik nicht souverän. Es sind die USA, die hier in Europa die Richtung vorgeben.“ Welche Möglichkeiten haben wir, souveräner zu handeln?

Die USA haben erreicht, dass sie faktisch die entscheidende Macht in Osteuropa sind, das heute eindeutig im Sog amerikanischer Interessen regiert wird. Als Deutschland oder Frankreich den Versuch machten, direkt mit dem gefährlichen Nachbarn Russland zu reden, widersprachen diese Länder. Wenn wir in Deutschland die Lage anders beurteilen, wird nicht offen und neugierig mit uns debattiert, sondern man unterstellt uns „Putinverständnis“ oder eine Art Weichei-Politik. Und wenn’s dann brennt, sollen wir Geld und Waffen liefern. Wir müssen begreifen: Auch in Europa gibt es unterschiedliche Sicherheitsinteressen. Da müssen die Länder, die ihre Politik für richtig halten, diese Politik auch selbstbewusst vorantreiben, auch die Bundesrepublik. Litauen und Polen tun das ja auch. Deswegen gab und gibt es weder für Bundespräsident Steinmeier noch für Frau Merkel irgend einen Grund zur Entschuldigung. Nur wäre es gut, man würde das auch von der jetzigen Bundesregierung hören, schließlich war die größte Ampelpartei ja lange genug dabei.

Ihr Buch enthält eine eher skeptische Diagnose Europas. Warum können wir nicht mehr Europa wagen? Aus der Geschichte kennen wir auch schon andere Formen einer viel enger gefassten Staatlichkeit.

Das römische Reich, das Reich Karls des Großen, auch das Habsburgerreich wurden im Wesentlichen durch Erbschaften oder mit Gewalt zusammengehalten, nicht über gemeinsame Interessen. Diese waren regional innerhalb dieser Reiche oft sehr verschieden. Den letzten europäischen Versuch eines gewaltsam gefügten europäischen Reiches machte Napoleon vor 200 Jahren. Wir müssen sehen, dass es auch heute in Europa sozial und wirtschaftlich noch sehr unterschiedliche Interessen der EU-Staaten gibt. Wenn man das nicht berücksichtigt und versucht, einen engeren Zusammenhalt zentralistisch zu erzwingen, könnte die EU im Ganzen zerbrechen. Der Brexit hat das doch gezeigt. Auch der schwelende Streit mit Polen oder Ungarn beweist, dass Kommission und Parlament die drohende Gefahr eines Zerfalls der EU noch immer nicht begriffen haben.

Es gab ja mal Vorstellungen von „Kerneuropa“ ...

Ich bin für die Idee eines „Kerneuropa“. Leider halte ich angesichts der Entwicklungen in Osteuropa heute auch das für kaum realisierbar. Die osteuropäischen Staaten der EU verfolgen mit US-Unterstützung eine europäische Außenpolitik, die sehr einseitig von ihren besonderen Erfahrungen unter russischer Herrschaft geprägt wurde. Das ist verständlich, aber diese Politik wird ja Russland nicht von der europäischen Landkarte streichen können. Es ist paradox: Ohne die mutigen Leipziger Montagsdemonstrationen wäre vielleicht die Mauer nicht gefallen, der Warschauer Pakt nicht aufgelöst und das Baltikum nicht frei geworden. Und doch würden diese Länder heute eine Ostpolitik nach dem Modell Willy Brandts entschlossen blockieren. Deutschland leistete zur Freiheit Europas einen entscheidenden Beitrag – und verlor dabei zugleich die seinen Interessen entsprechende außenpolitische Handlungsfreiheit.

Wird in der Ukraine auch die Freiheit Europas verteidigt?

Nein, die Freiheit Europas wird dort nicht verteidigt. Das Recht eines Landes auf Selbstbestimmung und auf unverletzbare Grenzen wird von den Ukrainern verteidigt, und diese Rechte sind natürlich auch für Europa lebenswichtige Rechte. Insofern wird dort etwas verteidigt, das für uns einen hohen Wert hat.