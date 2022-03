Interview mit Jürgen Wertheimer über sein „Projekt Cassandra“

Es ist Krieg in der Ukraine – und wir fallen aus allen Wolken. Dabei dringen aus Krisenregionen lange im Voraus deutliche Warnsignale. Das sagt zumindest der Tübinger Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer. Er hat intensiv über Zeichen für Krisen in der Literatur geforscht und 2017 das „Projekt Cassandra“ ins Leben gerufen. Dieses Engagement ist bewusst nach der tragischen Heldin der antiken Mythologie benannt: Niemand wollte den Warnungen der hellsichtigen Kassandra Glauben schenken – bis aus dem Bauch des Trojanischen Pferdes griechische Kämpfer stiegen. Wertheimer plädiert dafür, literarische Texte als Instrument der Verhinderung von Gewalt zu nutzen, indem man Probleme frühzeitig erkennt.

Herr Wertheimer, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine schwelt schon lange. Haben Sie mit dieser Eskalation gerechnet?

Niemand konnte genau wissen, was im Kopf von Putin vorgeht, dennoch gab es sehr viele Hinweise auf eine drohende Eskalation. Allerdings wollte man selbst den Aufmarsch der russischen Truppen an der ukrainischen Grenze sehr lange einfach nicht als Vorzeichen eines Krieges sehen. Doch spätestens seit den blutigen Protesten auf dem Maidan 2014 hätte man Bescheid wissen müssen.

Mit Ihrem „Projekt Cassandra“ untersuchen Sie die Literatur systematisch nach Vorboten für solche Katastrophen. Welche Hinweise gab es im Fall der Ukraine?

Ob Svetlana Alexijewitsch, ob Olga Tokarczuk, Serhij Zhadan oder Jurij Andruchowytsch – bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Positionen im Einzelnen stimmen sie in der Kernaussage überein: dass ihre Länder sich im Zustand heilloser innerer Gespaltenheit befinden und zwischen Ost und West zerrissen sind. Wobei von beiden Seiten aggressive Töne angeschlagen wurden. Autorinnen und Autoren wie Alexijewitsch, Zhadan oder Andruchowytsch sprachen früh davon, lieber unter die Partisanen zu gehen als unter russischer Herrschaft zu leben.

Wie sind Sie dazu gekommen, die Literatur im großen Stil nach drohenden Konflikten zu durchleuchten?

Irgendwann bemerkte ich, dass in unserem Werkzeugkasten der Vorausschau ein wichtiges Instrument fehlt: die Kassandra-Stimmen aus dem Bereich der Kultur. So, als würden Musik und Theater, Film und Literatur nicht ständig Warnsignale senden. Als würden sie nicht entscheidende Informationen über die wirklichen Gefühle der Menschen übermitteln, die in den Bruch- und Problemzonen der Systeme leben. Man überhört diese Stimmen, obwohl sie oft Jahre vor einer Eskalation das Grollen im Untergrund hörbar und spürbar machen. Diese Stimmen würden zum Nachdenken, Handeln und zur Erkenntnis führen, dass nicht die sogenannten Fakten, sondern Fiktionen unsere Wirklichkeit bestimmen.

Eine Entscheidung während eines Prozesses zu treffen, ist trotzdem nicht einfach.

Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Entscheidend ist, im Vorfeld zu reagieren, nicht im Moment der Eskalation. Nehmen Sie den „Untertan“ von Heinrich Mann. Dort wird bereits in den 1920er-Jahren das Profil der späteren NS-Täter halluzinatorisch präzise vorausgesehen – und die Zensurbehörden haben es durchaus verstanden. Das Buch wurde praktisch aus dem Verkehr gezogen. Wir alle müssen wieder lernen zu lesen, genau zu lesen und gegebenenfalls schnell zu reagieren, immer ein paar Denkschritte voraus zu sein.

Was wäre dann jetzt zu tun?

Während die Experten aus Politik und Militär über den Ausgang des Krieges in der Ukraine spekulieren, wäre es zum Beispiel dringend geboten, sich bereits jetzt Gedanken über die Monate und Jahre danach zu machen. Und den fatalen Kreislauf des Wartens auf die nächste Finte des Kremlstrategen zu durchbrechen. Wir müssen ihn überraschen. Bisher überrascht er aber immer uns. Vielleicht sollten wir auch die USA überraschen. Europa mit seinen 550 Millionen Einwohnern sollte die Fähigkeit haben, eigene Vorgaben zu machen. Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Ukraine und andere Staaten sollten zu einer privilegierten, neutralen Pufferzone zwischen Ost und West werden. Denn sie sind ein spezielles, hybrides kulturelles Gemisch.

In Afghanistan hätte man keine Literatur gebraucht, um zu sehen, dass sich die Taliban das Land wieder unter den Nagel reißen würden.

Sagen Sie das nicht. Der damals amtierende Außenminister verkündete unmittelbar nach dem Fall, das wäre „schwer voraussehbar gewesen“. Ja, man hatte vermutlich unendlich viele Daten und Informationen der Geheimdienste – die aber offenbar ohne jede Wirkung blieben. Wenn man abgesehen davon nur ein bisschen in die afghanische Literatur und in die Geschichte geschaut hätte, wäre bereits vor Jahrzehnten vieles klar geworden und man hätte dieses Land nicht so gravierend unterschätzt. Afghanistan hat im Verlauf des 19. Jahrhunderts drei Kriege gegen westliche Kolonialmächte gewonnen. Betrachtet man die geografische und mentale Topografie dieser Region, wäre man sicher weniger naiv in das ganze Unternehmen gegangen oder hätte auf dieses unterm Strich sinnlose, halbherzige Abenteuer vielleicht sogar verzichtet.

Erstaunlicherweise ist das Cassandra-Projekt bis vor Kurzem vom Verteidigungsministerium gefördert worden.

In der Tat hatte und hat man dort Sinn für die Aussagekraft von Literatur. Aber ich frage mich, wann andere Ministerien oder Institutionen anspringen. Irgendjemand, der den Mut hat, auf unorthodoxe Methoden zu setzen.

Gibt es überhaupt Grund zur Hoffnung?

Wenn wir endlich unsere Verantwortung und unsere Handlungsmöglichkeiten erkennen, ja. Ich habe den Eindruck, dass derzeit eine gewisse Öffnung in Richtung Vorausschau und Prävention zu beobachten ist. Auch wird die Kunst als ein Medium der Intervention etwas ernster genommen. Insofern sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben.