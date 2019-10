Interview mit Jella Haase zum neuen Film „Das perfekte Geheimnis“

Die gebürtige Berlinerin Jella Haase (27) stand das erste Mal mit 17 Jahren vor der Kamera. Bereits mit 19 erhielt sie den Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsschauspielerin für ihre Rolle in David Wnendts Film „Kriegerin“ über Neonazis. Einem breiten Publikum bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Proleten-Girl Chantal in Bora Dagtekins „Fack ju Göhte“-Filmen. Im Gespräch mit Katja Waizenegger betont sie, wie wichtig ihr Privatsphäre ist und wie sehr sie medienfreie Zonen wie das Kino schätzt.

Haben Sie selbst schon einmal geschaut, wenn auf einem fremden Handy eine Nachricht hereinkam?

In meinem Freundeskreis sind viele Leute analog unterwegs und ich bin eigentlich diejenige, die am meisten am Handy hängt. Mit meiner Schwester bin ich sehr offen, wir teilen fast alles. Aber wenn man tatsächlich das Bedürfnis hat, auf einem anderen Handy nachzuschauen, ist man ja auf der Suche nach irgendwas. Das Handy ist letzten Endes nur ein Zuspieler. Wenn man ein fremdes Handy checkt, hat das wenig mit dem Handy an sich zu tun, sondern mit der Beziehung.

Wie schützen Sie Ihre Privatsphäre?

Ich denke, dass man erst mal lernen muss, ein gesundes Verhältnis zu den sozialen Medien zu entwickeln. Ich bin bestrebt, meine Privatsphäre zu schützen und teile zum Beispiel nicht mit, wo ich essen gehe. Ich möchte nicht, dass die Leute das wissen. Allerdings gehöre ich zum Glück noch zu einer Generation, die ohne Instagram aufgewachsen ist. Aber die Generation nach mir weiß manchmal gar nicht mehr, was Privatsphäre eigentlich ist. Dieses ständige Hochladen von Standorten zum Beispiel sehe ich sehr kritisch. Ich denke, damit sollte man vorsichtig umgehen.

Welche Tipps würden Sie Jugendlichen geben?

Ich würde jedem, ob 17 oder 41, mitgeben, seine Geheimnisse zu bewahren. Warum sollte ich meinen Urlaubsort preisgeben?

Gibt es eine medienfreie Zone?

Im Kino guckst du nicht aufs Handy, du bist dem Film ausgeliefert. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man sich einen Film auf Netflix anschaut. Schon deshalb glaube ich daran, dass es das Kino auch in 20 Jahren noch geben wird. Ich gehe viel ins Kino, ins Theater. Diese Form des gemeinsamen Erlebens möchte ich nicht missen. Ich war letztens in dem Film „Systemsprenger“. Die Leute im Kino haben gemeinsam die Luft angehalten, man hat wirklich den Puls gespürt.