Interview mit Grossstadtgeflüster: „In meinem Leben gibt es keine Balance“

Grossstadtgeflüster setzen auf Elektro und absurde bis bissige Texte und ein wenig Anarchie. Am 16. August erscheint mit „Trips&Ticks“ das neue Album der Berliner. Christiane Wohlhaupter hat mit Jen Bender, Raphael Schalz und Chriz Falk über die neuen Songs, das Gefälle zwischen Großstadt und Schwabenland und Zeitreisen gesprochen.

Was ist der Favorit auf dem neuen Album?

Raphael: Ich freue mich sehr über unsere erste Single „Feierabend“, weil es so viel Spaß macht, die zu spielen.

Wie viel Druck steckt denn im Feierabend? Lastet viel Erwartung auf ihm als Ausgleich zum Job?

Jen: Der Feierabend ist ja nicht zwangsläufig nur mit dem Job verbunden. Du könntest es auch übersetzen mit „Ende Gelände” oder „Schluss mit lustig”. Das ist ja eigentlich eine Metapher für….

Raphael: ...das spaßvolle Beenden von etwas.

Jen: Es geht darum, von der Ernsthaftigkeit Richtung Hedonismus zu surfen. Was ja auch mit einer Packung Chips auf der Couch sein kann.

Lieber Couch oder Berghain? Wie sieht bei dir die Balance aus?

Jen: In meinem Leben gibt es keine Balance. Mein Leben überfliegt immer den Mittelteil. Das ist für mich auch jahreszeitenabhängig. Ich bin im Frühling und Herbst viel aufgekratzter und gewillter, diese ätzenden Altbautreppen hinunterzustratzen und Menschen zu treffen. Je nach Actionapparat schwanke ich zwischen Kneipe, Club und totaler Misanthropie.

Raphael: In der Außendarstellung feiern gehen und in der Realität auf der Couch liegen. (lacht)

Jen: Fürs Image behaupten, dass man feiert, aber eigentlich nur abhängen.

Seid ihr dann auch nur fürs Image in der Adoleszenz hängengeblieben, wie ihr es in „Das was Peter Pan sagt“ andeutet?

Jen: Auf jeden Fall. Was heißt Erwachsenwerden eigentlich? Ich weiß das nicht. Ich bekomme nur wahnsinnig oft gesagt, dass ich doch mal erwachsen werden könnte. Auf meinem Ausweis steht, dass ich es bin. Ich leiste auch meine Unterschriften, zahle meine Miete – aber das scheint nicht zu reichen.

Raphael: Das zieht sich thematisch durchs Album: das anvisierte Jungbleiben, über das eigene Ziel stolpern und die Widersprüche, die sich ergeben.

Jen: Im Bewusstsein der Vergänglichkeit zeigen wir ihr den Mittelfinger – aber verlieren diesen Kampf auch immer.

Ihr singt über die Skalitzer Straße: „Ich bin zwar tot, aber ich hatte Vorfahrt.“ Was hat euch veranlasst, diesen Song zu schreiben?

Jen: Die Skalitzer Straße. Es ist für uns alle der tägliche Weg ins Studio. Es ist ein sehr sinnbildlicher Ort für das Aufeinandertreffen der verschiedenen Rollen und Charaktere im Straßenverkehr. Und das ist wiederum auch eine schöne Metapher für das Aufeinandertreffen der Spezies Mensch generell. Natürlich mit dem Grossstadtgeflüster-Zuckerguss überzogen, also vielleicht ein ganz klein bisschen übersteigert. (lacht)

Warum sind denn alle Verkehrsteilnehmer so aggressiv?

Raphael: Ich habe das Lied immer nur gesellschaftlich gehört und nicht straßenverkehrstechnisch. Ich glaube, dass wir längst an dem Punkt sind, wo wir zu viele sind. Die Menschen haben Sehnsucht nach einer überschaubaren Gruppe, mit der sie ein emotionales Geflecht haben. Sie sehnen sich nach Orten, wo Frieden und Stille ist, wo man abschalten kann. Das ist aber alles nicht mehr möglich ist ...

Wenn ihr ins Allgäu kommt, erwartet ihr dort Stille und Platz?

Jen: Deswegen kommen wir. (lacht)

Wie groß ist das Gefälle zwischen Großstadt und Schwabenland?

Jen: Ach, sind ja viele Schwaben bei uns. (lacht) Ich habe dort ja noch nicht gewohnt, deshalb ist es total schwer, das zu beurteilen.

Chriz: Unser Steuerberater ist Schwabe und der ist echt gut.

Was würden die Menschen denn 2080 von unsere Gesellschaft halten?

Jen: Fun Fact am Rande: 2080 wäre ich hundert Jahre alt. (lacht)

Man muss ja Ziele haben.

Jen: Seit Kurzem müssen wir schon immer ein Jahr vorausschauen, wegen Alben und Touren und so. Ich weiß jetzt schon, was ich in zwei Jahren im Sommer mache. Das finde ich absurd. Das ist so typisch Mensch, dass man glaubt, weil man eine Excel-Tabelle aufmacht, hat man das Universum unter Kontrolle. Aber ich mach mit, da bin ich opportunistisch, da bin ich erwachsen.

Wo würdet ihr mit dem zur Zeitmaschine umfunktionierten DeLorean gerne hin, der auch in eurem Song „2080“ zum Einsatz kommt?

Raphael: Wenn ich mit dem DeLorean irgendwo hinfahren würde, wäre es so eine Hippie-Insel, so eine Oase, in der sich alle verstehen.

Jen: Ich würde mit dem DeLorean zurück zur ersten Zellteilung, wo aus einer einzelligen Zelle etwas wurde und dann als nächstes zu den Dinos.