Interview: Frauke Ludowig zu 25 Jahren Promi-Berichterstattung

Stars und Sternchen sind ihr Fachgebiet: Täglich berichtet Frauke Ludowig in der RTL-Sendung „Exclusiv – Das Starmagazin“ über die Welt der Reichen und Schönen. Jetzt wird das Magazin 25 Jahre alt, die Jubiläumsausgabe läuft am Donnerstag, 2. Mai um 18.30 Uhr. Frauke Ludowig kam 1964 in Wunstorf in Niedersachsen zur Welt und absolvierte nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Bankkaufrau.

Danach wurde sie beim Radio zur Journalistin ausgebildet und kam Anfang der neunziger Jahre zu RTL. Dort machte sie sich als People-Expertin und Moderatorin von „Exclusiv – Das Starmagazin“ einen Namen. Die in Köln produzierte Live-Sendung startete am 2. Mai 1994. Sie läuft montags bis freitags im RTL-Vorabendprogramm, jeden Sonntag gibt es eine ausführliche Wochenendausgabe. Ludowig ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in Köln. Martin Weber hat mit ihr gesprochen.

Frau Ludowig, seit 25 Jahren berichten Sie in „Exclusiv – Das Starmagazin“ über die Welt der Reichen und Schönen. Hand aufs Herz: Beneiden Sie die Promis manchmal um ihren glamourösen Lifestyle?

Nein, überhaupt nicht (lacht). Ich bin sowieso kein neidischer Mensch und kann mich auch gar nicht darüber beschweren, wie es mir in meinem Leben geht. Die Berichterstattung über die Promis ist mein täglicher Job und Neid kommt da keinesfalls auf.

Kann es vielleicht auch sein, dass das Promi-Leben gar nicht so toll ist, wie es im Fernsehen aussieht?

Was uns mit den Prominenten eint, ist, dass die genau wie wir gute und schlechte Tage haben. Sicher, manchmal geht es ihnen vielleicht auch besser, weil sie privilegiert sind, aber es gibt auch in einem Promi-Leben viele Tiefs – und über die berichten wir seit 25 Jahren in „Exclusiv“ ja auch. Sie stehen mit ihren Freuden, aber auch mit ihren Sorgen und Nöten halt im Rampenlicht, und das macht in erster Linie den Unterschied zum Leben eines Normalbürgers aus.

Was war in den 25 Jahren Ihr schönstes Promi-Erlebnis?

Das schönste Erlebnis kann ich Ihnen gar nicht nennen, weil es so viele tolle Begegnungen und Interviews gab. Es gab natürlich Leuchttürme, Begegnungen oder Interviews mit Weltstars wie Michael Jackson, Madonna oder Angelina Jolie gehören dazu. Besonders gern erinnere ich mich an ein Treffen mit Prinzessin Stéphanie von Monaco im Palast in Monte Carlo, einen Besuch bei Arnold Schwarzenegger in Hollywood oder bei Siegfried und Roy auf ihrem Anwesen in Las Vegas, wo die beiden mir ihr erstes Interview nach der Tiger-Attacke gegeben haben. Es geht mir aber in erster Linie gar nicht um schöne Erlebnisse, sondern um gute Geschichten. Das heißt, wenn Boris Becker heiratet, möchte ich neben ihm oder der Braut am Altar stehen – und das ist mir auch gelungen.

Was war Ihr größter Scoop?

Das war schon das große Interview mit den Magiern Siegfried und Roy, das im Januar 2009 gesendet wurde. Die haben damals fünf Jahre nach der schrecklichen Tiger-Attacke, bei der Roy schwer verletzt wurde, zwei Interviews gegeben: Eines mit Arnold Schwarzeneggers damaliger Frau Maria Shriver für den amerikanischen Markt und eines mit mir für den europäischen Markt. Für dieses Interview mussten wir sehr kämpfen, und die Freude war groß, als es geklappt hat. Außerdem durfte ich Michael Schumacher mal über mehrere Tage begleiten, als er noch Rennfahrer war, daran denke ich auch sehr gerne zurück.

Ist der Umgang mit echten Weltstars schwieriger als mit handelsüblichen Promis?

Das würde ich so nicht sagen. Es hat in erster Linie etwas mit der Tagesform zu tun, Weltstars sind ja auch nur Menschen. Oft ist der Umgang mit dem Management eines Stars viel schwieriger als der Umgang mit dem Promi selber. Oft werden auch Sachen kolportiert, die einfach nicht stimmen. Bei Madonna zum Beispiel hieß es immer: Vorsicht, die ist ganz schwierig. Das konnte ich nach meinem Treffen mit ihr aber überhaupt nicht bestätigen, ich bin super mit ihr ausgekommen. Ich habe sie natürlich auch nur einmal getroffen und vielleicht war sie ja gerade an diesem Tag besonders gut gelaunt (lacht).

Gab es auch Treffen mit Promis, nach denen Sie sich gesagt haben: Mit dem nicht mehr?

Gab es, aber ich verrate Ihnen natürlich nicht, mit wem. Das wäre total unprofessionell, denn nachher kommt der mit einer brandheißen Story und wir sind nicht dabei (lacht). Also: keine Namen.

Och, sagen Sie doch einen…

Na gut, einen Namen kann ich Ihnen ja verraten: Joan Collins aus dem „Denver-Clan“. Die war ja immer so als Biest verschrien und die war auch zu mir biestig. Herausgekommen ist ein Interview, in dem sie mich ständig angezickt hat, aber genau das war für die Zuschauer dann natürlich wahnsinnig interessant, ein echtes Schätzchen.

Wie hat sich die People-Berichterstattung in den vergangenen 25 Jahren verändert?

Da hat sich wahnsinnig viel verändert. Es gab die Phase der großen Hollywoodstars, die aber eher langweilig waren, weil es über die gar keine Geschichten zu erzählen gab. Dann gab es die sogenannten Luder, die auf sich aufmerksam gemacht haben, dann kam die Phase der B- und C-Promis. Die einschneidendste Entwicklung gerade in den letzten Jahren war aber das Aufkommen von Social Media. Viele Promis geben jetzt über Twitter oder Instagram einfach selber über ihr Leben Auskunft.

Welchen Fehler darf man im Umgang mit Stars nicht machen?

Der größte Fehler ist, ganz viel Promi „aufgesaugt“ zu haben und dann selber einer sein zu wollen. Diesen Fehler darf man nie machen als Journalist, und den habe ich auch nie gemacht. Das ist vielleicht auch mein Erfolgsgeheimnis, wenn ich das über mich mal so sagen darf: Ich bin glaube ich immer authentisch geblieben. Und um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen: Ich bin zwar auch einigermaßen bekannt geworden, wollte aber nie ein Promi oder gar ein Star sein. Ich war nie neidisch auf deren Leben und werde es auch nie sein. Man muss immer bei sich bleiben, das ist das Allerwichtigste.

Mit welchem Promi, den Sie noch nie interviewt haben, würden Sie sich gerne mal treffen?

Im Moment würde ich Meghan und Harry interessant finden. Aber das ist derzeit ein Luftschloss, daraus wird wohl nichts.