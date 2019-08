Innsbrucker Festwochen: Cestis „La Dori“

INNSBRUCK - Pietro Antonio Cesti gilt als einer der bedeutendsten frühbarocken Musikdramatiker. Im Gedenken an das 350. Todesjahr dieses Komponisten kehrte nun seine Oper „La Dori“ bei den Innsbrucker Festwochen Alter Musik an den Ort ihrer Entstehung zurück. Vom Publikum im Tiroler Landestheater wurde die mit Pause dreistündige Produktion enthusiastisch gefeiert. Viel Beifall gab es nicht nur für Ottavio Dantone und „seine“ brillant aufspielende Accademia Bizantina, sondern auch für das zehnköpfige Solistenensemble und das Regieteam um Stefano Vizioli.

Cesti wurde 1623 in Arezzo geboren. Im Alter von 14 Jahren trat er dem Franziskanerorden bei, um eine gründliche musikalische Ausbildung als Organist und Sänger zu erhalten. Als designierter Leiter eines geplanten Komödienhauses kam er 1652 an den Innsbrucker Hof. Mehr als zehn Jahre blieb er in der Tiroler Residenzstadt und schuf dort zusammen mit dem ebenfalls aus Arezzo stammenden Librettisten Giovanni Filippo Apolloni mehrere erfolgreiche Musikdramen. In Wien komponierte er 1668 zur Kaiserhochzeit die Prunkoper „Il pomo d’oro“. Ein Jahr später starb er in Florenz.

Einst ein gefeierter Star

Cestis dreiaktige Tragikomödie „La Dori“ wurde zum Karneval 1657 in Innsbruck aus der Taufe gehoben. In zahlreichen Neufassungen avancierte sie schnell zu einer der meistgespielten Opern der zweiten Jahrhunderthälfte in halb Europa. Text und Musik des hinreißenden Travestiestücks bescheren auch heute noch unmittelbares Vergnügen. Schon die Vorgeschichte wartet mit Schiffbrüchen, Überfällen von See- und Straßenräubern, Versklavungen, Befreiungen und weiteren haarsträubenden Zufällen auf.

Als Gegengewicht zu ulkigen Dialogen, derben Beschimpfungen und zweideutigen Anspielungen bei buffonesken Rollen gibt es zwei „hohe“ Paare, die sich im Labyrinth ihrer Empfindungen verirren. Die Mentoren dieser liebeskranken Jugend sind besorgt über tränennasse Gefühlsduseleien ihrer spätpubertären Schützlinge und ergehen sich in philosophischen Betrachtungen zu Adoleszenz und persönlicher Reife. Über all diese emotionalen und szenischen Wechselbäder hat der begnadete Melodiker Cesti seine betörende, oft rhythmisch belebte Musik ausgegossen.

Stefano Viziolis feine Inszenierung integrierte barocke Sängergesten und Tanzbewegungen in freie darstellerische Abläufe, die auch mit einem hinreißenden Betrunkenenballett aufwarteten. Passend fanden sich auf Emanuele Sinisis Bühne historisch bemalte Prospekte ebenso wie moderne Requisiten. Anna Maria Heinreichs Kostüme verpassten frühbarocker Mode einen orientalischen Touch. Ottavio Dantone präsentierte „Dori“ in der Innsbrucker Erstfassung. Vom Cembalo aus dirigierte er mit weichen, fließenden Bewegungen, gab aber den perfekt reagierenden Musikern exakte Impulse.

Für die Wiederaufführung standen unter anderem vier frühere Preisträger des Innsbrucker Cesti-Wettbewerbs bereit, der diesen Sommer zum zehnten Mal stattgefunden hat. Rupert Enticknap verfügt über einen wohlklingenden Countertenor, ließ aber Volumen und Kraft für seine Kastratenpartie in dieser Oper vermissen. Emöke Baráth meisterte ihre Koloraturen virtuos. Klar und federleicht schwebten ihre Kantilenen über der Begleitung dahin. Francesca Lombardi Mazzulli lebte widerstreitende Gefühle wie eine Drama Queen aus. Jugendlich frisch tönte ihr Duett mit Baráth: vokaler Luxus, umschmeichelt von überbordenden Cembalo-Kaskaden.

Großartig sangen auch Francesca Ascioti als leidensfähige Dori, der geschmeidige Tenor und versierte Schauspieler Alberto Allegrezza als umwerfend komische alte Vettel, der wendige Countertenor Konstantin Derri als närrischer Eunuch sowie die soliden Bässe Federico Sacchi und Rocco Cavalluzzi, der sonore Bassbariton Pietro Di Bianco und der Tenor Bradley Smith in kleineren Rollen. Nach immer absurderen Verwicklungen outete sich kurz vor dem Ende die zuvor in Männerkleidern aufgetretene Titelfigur als Frau und ließ vokal alle Anspannung vom Stapel. Spätestens hier verstand man, warum „La Dori“ einst ein Erfolgsstück war.