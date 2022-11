In „Bewältigung“ spürt Autor Feridun Zaimoglu Adolf Hitler nach

Sie haben ihn gleich gewarnt, es gehe nicht gut aus für ihn, wenn er über Adolf Hitler schreibe. „Nicht deine Geschichte. Dafür bist du nicht zuständig“, sagte der ehemalige WG-Mitbewohner zum Autor. „Mach doch was über deine Leute. Könnt ihr uns wenigstens unsere Verbrechen lassen? Müsst ihr euch alles aneignen?“

In „Bewältigung“ will sich der Protagonist in Adolf Hitler hineinfühlen

Davon aber lässt sich der namenlose Autor im Buch, der verdammt an den 1964 im anatolischen Bolu geborenen und bereits mit sechs Monaten nach Deutschland gekommenen Feridun Zaimoglu erinnert, nicht abschrecken. „Er muss dieses Buch schreiben, denn er will begreifen.“ Aber wie lässt sich mit dem Verstand erkennen, warum dieser Hitler, der aussah „wie ein Karusselbremser aus dem Balkan“, aber „sein Deutschtum zur Daseinsmöglichkeit“ machte, derart böse war? Er muss sich in ihn hineinfühlen.

Also macht er sich zu Recherchezwecken auf und besucht die Lebensstationen dieses „Menschenschweins“. Ein Stoff wie gemacht für Zaimoglu, der sich mit Büchern wie „Kanak Sprak“ (1995) oder „Leyla“ (2006) einen Namen gemacht hat.

Das Ringen des fiktiven Autors durchlebt der Leser mit. Darf man aus Hitler eine Kunstfigur machen? Oder gar einen antibürgerlichen Künstler? Ein „schreiender Tondichter“, der alles aus der Gemütsbewegung heraus tat? „Von dieser Unmittelbarkeit träumt doch auch der heutige Kunstmacher, auch er jagt die Experten und die Ausgebildeten zum Teufel, auch er glaubt: Meine Sinne ganz allein reichen völlig aus!“

Feridun Zaimoglu gerät bei Hitler an Grenzen

Aber Zaimoglus herzerfrischende Ironie, mit der er etwa in „Rom intensiv“ (2007) einen schwermütigen Idioten durch die ewige Stadt streifen ließ, gerät bei Hitler an Grenzen.

Der Blick des in Deutschland aufgewachsenen und voll integrierten „Türken“, der trotzdem immer als solcher wahrgenommen wird, hat vielen seiner Bücher einen besonderen Charme verliehen. Im neuen macht er zu wenig daraus. Die Warnung seines WG-Genossen also bewahrheitet sich am Ende so. Das geht für den Autor wirklich nicht gut aus.