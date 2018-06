Im Interview: Youtubestar Lukas Rieger

Lukas Rieger ist der Junge, der Kinder und Jugendliche zum Ausrasten bringt. Am ersten Oktoberwochenende löste sein Auftritt im Ulmer Blautal-Center chaotische Zustände und etliche Ohnmachtsanfälle aus. Seine Autogrammstunde musste vorzeitig abgebrochen werden. Eva-Maria Peter hat den 17-jährigen Social-Media-Star und Sänger zuvor getroffen und mit ihm über sein neues Album, das Alter und Angela Merkel gesprochen.

Lukas, dein Album trägt den Titel „Compass“. Was möchtest du mit dem Symbol des Kompass ausdrücken?

Der Kompass ist ein Synonym für mein Herz. Bei meinem ersten Album wollte ich vor allem auf mein Herz hören. Ich traue immer meinem Herzen, das gibt mir die richtige Richtung vor, so wie ein Kompass den Weg vorgibt.

Du schreibst deine Texte hauptsächlich selbst. Was inspiriert dich?

Meine Texte sind geprägt von Optimismus. Meine Botschaft ist, lass dich nicht runterziehen, geh immer weiter deinen Weg. Mich kann alles inspirieren. Alltägliche Sachen. Als ich neulich in Los Angeles mein neues Album aufgenommen habe, gab es so viele neue Eindrücke, die verarbeite ich in meinen Songs. Und die Liebe ist auch ein großes Thema. Liebesgeschichten inspirieren.

Gibt es noch andere Dinge, die du gerne machen würdest, an die du dich bisher aber noch nicht herangetraut hast?

Ich hätte gerne Schauspielunterricht. Klar, ist das der Wunsch von vielen, aber in eine andere Rolle zu schlüpfen wäre für mich schon ziemlich cool. Ein guter Musiker muss auch ein guter Performer sein.

Die ersten Monate dieses Jahres hast du in Los Angeles verbracht, um dein Album aufzunehmen. Wie war das?

Wirklich krass. Manchmal kann ich es selber nicht glauben, wie schnell das alles geht. Das Leben in L.A. hat mich sehr beeindruckt. Die Offenheit der Menschen und die lässige Mentalität. Es war wie in einer anderen Welt. Ich war in Studios, in denen Justin Bieber auch schon war. Das ist so crazy. Ich habe Kontakte geknüpft, die ich in Deutschland niemals bekommen hätte. In Hollywood kennt sich jeder.

Könntest du dir vorstellen auszuwandern?

L.A. ist der Nabel für Musik und Mode. Ein paar Monate dort reichen allerdings völlig. Dort in die Musik einzutauchen und dann wieder zurückzukehren in mein Heimatland Deutschland – da fühle ich mich am wohlsten.

Ist das Musik-Business in Hollywood wirklich so krass?

Nur mal ein Beispiel: Als ich angekommen bin, haben alle gekifft. Es war völlig normal für die meisten. Das fand ich völlig verrückt. Ich hab das nicht verstanden und direkt gesagt, dass ich nicht mit kiffenden Leuten zusammenarbeiten möchte. Am nächsten Tag saßen dann alle ohne Joint und mit Mineralwasser da.

Im Showbusiness solltest du immer gut gelaunt sein. Wie leicht fällt dir das?

Es ist nicht immer einfach, vor allem, weil es oft anstrengend ist und ich manchmal erschöpft bin. Das Wichtigste ist mein Umfeld. Wir haben ein tolles Team. Die Leute, die um mich herum sind, fangen meine Stimmung super auf.

Wie ist es für dich, immer als deutscher Justin Bieber dargestellt zu werden?

Für mich ist das eine Ehre. Es gibt momentan keinen Künstler, der präsenter ist als Justin Bieber. Ich mag seine Musik und respektiere seine Karriere. Justin Bieber ist eine streitbare Persönlichkeit und unterhält mit seiner Musik Millionen von Menschen. Sein Durchsetzungsvermögen ist beachtlich. Er hat sich nie aufgegeben.

Was hat Justin Bieber, was du noch nicht hast?

Er hat schon Arenen und große Hallen gefüllt. Aber das kann bei mir ja alles noch kommen.

Hast du eigentlich Angst, alt zu werden?

Alter ist keine Kategorie, in der ich denke. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ich bin 17 und fühle mich eher wie 15. Vor dem 18. Geburtstag habe ich schon ein wenig Respekt, das hört sich schon so erwachsen an.

Deine Youtube-Abonnentenzahlen steigen rasant an. Geht dafür die Zahl an echten Freunden zurück?

Grundsätzlich natürlich schon. Aber alle Freunde, die geblieben sind, sind auch echte Freunde und die bleiben konstant an meiner Seite. Alle Fake-Freude brauche ich nicht.

Als du die ersten Youtube-Videos hochgestellt hast, gab es viele Hasskommentare. Was hat dich dazu bewegt, immer weiterzumachen?

Ich habe mich selber angespornt. Der Drang, immer weiterzumachen, war sehr groß. Ich wollte es allen beweisen und je mehr Hasskommentare kamen, desto energischer habe ich versucht, erfolgreich zu werden. Hat geklappt. Und jetzt sind die „Hater“ wohl etwas irritiert. Ich habe dadurch auch viel für das Leben gelernt. Zum Beispiel, dass es nichts bringt, die Menschen deswegen auch zu hassen.

Hasskommentare werden immer energischer. Warum schüren so viele Menschen Hass?

Ich denke, der größte Faktor ist Neid. Für mich sind Menschen, die Hasskommentare posten, ganz schwer einzuordnen. Ich würde gerne mal in die Köpfe dieser Menschen schauen. Mir würde es niemals in den Sinn kommen, anonym fiese Sachen zu posten.

Interessierst du dich für Politik?

Ein bisschen schon. Ich bin einfach für mehr Gerechtigkeit und dass am Ende alles gut wird.

Du hast eine Frage an Angela Merkel. Was würdest du fragen?

Ich würde gerne wissen, wie es so ist als Bundeskanzlerin und sie deshalb fragen, ob sie glücklich ist in ihrem Beruf.

Du zeigst in deinen Songs sehr viel Emotionen und Gefühle. Was war das krasseste Gefühl, das du je gespürt hast?

Als mein Album fertig war. Das Gefühl war Wahnsinn. Ich finde es auch krass , wie viele Leute einfach nur wegen mir kommen, das Gefühl ist überwältigend und nur schwer greifbar. Da fehlen mir die Worte.

Du wirst von Fans umgarnt, die ein Selfie mit dir machen wollen. Mit welchem Star hast du schon ein Selfie gemacht?

Mit Menschen, die ich cool finde und bewundere, rede ich lieber, anstatt Fotos zu mache. Für die Fans sind Selfies schon in Ordnung. Ich möchte auf Augenhöhe mit den Stars sein und nicht wie ein Fanboy Selfies schießen.

