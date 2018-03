Im Interview: Galerist Ewald Schrade

Mehr als 200 Galerien präsentieren auf der Art Karlsruhe von 22. bis 25. Februar ihr Programm, das von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwartskunst reicht. Antje Merke hat Ewald Schrade, den Organisator der Kunstmesse, in seiner Galerie in Mochental bei Ehingen getroffen und sich mit ihm über die gestiegenen Preise und die Rolle der Galerien im Kunstbetrieb unterhalten.

Der Kunstmarkt boomt. Freuen Sie sich oder ärgern Sie sich über Kunden mit Profit-Interesse auf der Art Karlsruhe?

Die Art Karlsruhe ist in erster Linie eine Messe für Sammler, deren Herz für die Kunst schlägt. Natürlich kommen auch Besucher, die Kunst aus spekulativen Gründen kaufen. Wobei die höchstpreisigen Werke, die sie meinen, bei uns auf der Messe gar nicht angeboten werden. Das spielt sich an anderen Plätze ab, wie zum Beispiel an den internationalen Auktionshäusern oder auf der Art Basel, die schon eher eine Plattform dafür ist.

Das heißt, Sie haben nicht das Gefühl, dass über die Jahre hinweg Ihre Ideale verloren gegangen sind?

Nein überhaupt nicht. Sicher hat die Klassische Moderne, die auch auf der Messe vertreten ist, eine große Wertsteigerung erfahren, aber nicht jedes Bild von einem namhaften Künstler wird teuer gehandelt. Der Preis hängt von vielen Faktoren ab.

Messen sind ein zentrales Instrument zur Sichtbarkeit. Sie zeigen, was auf dem Markt funktioniert und was nicht. Was funktioniert zurzeit?

Das werden wir sehen, was in diesem Jahr funktioniert. Fest steht: Nach wie vor liegt in der zeitgenössischen Kunst ein großer Schwerpunkt auf der figurativen Malerei. Die Abstraktion nach 1945 dagegen zählt ja längst zu den Klassikern – damit meine ich zum Beispiel bekannte Künstler wie Günter Uecker oder Gerhard Richter. Das sind abgesicherte Werte.

Aber es ist doch so, dass sich Hochpreisiges momentan bei Sammlern besser verkauft als Werke von Künstlern, die am Anfang oder in der Mitte ihrer Karriere stehen.

Das kann man so nicht sagen. Wir haben vier Hallen, wo für jeden Besucher etwas dabei ist. In Halle 3 finden sich die großen Namen der Klassischen Moderne. In Halle 2 sind die Schwergewichte der Kunst nach 1945 zu sehen. In Halle 1 werden vor allem Druckgrafik, Fotografie und Auflagenobjekte präsentiert, während Halle 4 ganz der jungen Gegenwartskunst gewidmet ist. Tatsache ist, dass ein großer Teil der Umsätze auf der Messe mit Käufern gemacht wird, die sich noch nicht als Sammler fühlen. Diese Menschen freuen sich an der Kunst und sehen sie als Bereicherung ihres Alltags. Wir haben zum Beispiel deshalb extra Kunst im Portfolio, die sich auch ein Publikum leisten kann, das keinen dicken Geldbeutel hat. Von den Sammlern allein könnte eine Messe jedenfalls nicht existieren.

Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Arbeit von Galerien?

Die Vorbereitung der Galeristen für Veranstaltungen wie die Art Karlsruhe läuft längst über andere Plattformen. Jede Galerie verschickt ihre Newsletter und hat eine eigene Webseite – das gehört heute zum Standardprogramm. Für uns Galeristen hat das den Vorteil, dass die Besucher besser vorbereitet zu uns kommen als früher. Was sich dagegen nicht verändert hat: Menschen, die Kunst kaufen, lieben das Original, sie wissen den Stellenwert eines Unikats zu schätzen.

Sehen Sie es nach wie vor als Aufgabe von Galeristen, Künstler auf ihrem Weg zu unterstützen?

Ja, das ist doch selbstverständlich. Die Galerien leisten nach wie vor die Vorarbeit für die Museen. Ist ein Galerist von einem jungen Künstler überzeugt, engagiert er sich und verschafft ihm im Laufe der Zeit die nötige Popularität. Das heißt: Galeristen spielen im aktuellen Kunstbetrieb für Maler, Bildhauer, Fotografen oder Performance-Künstler eine wichtige Rolle. Ich selber zum Beispiel habe von Anfang an auf eine Mischung aus Gegenwartskunst und Klassischer Moderne gesetzt. Das habe ich nicht nur gemacht, um gewisse Freiheiten zu gewinnen, sondern auch mit dem Gedanken: Wer etwas Klassisches sucht, könnte auch mal eine Schwäche für etwas Aktuelles zeigen. Und umgekehrt natürlich auch. Dieses Prinzip übertrage ich seit der Gründung der Art Karlsruhe 2004 auch auf das Messeprogramm.

Die Art Karlsruhe war schon immer ein Dorado für Bildhauer. Jetzt wird erstmals ein Preis, gestiftet von der Landesbank Baden-Württemberg, für den besten Skulpturenplatz in Höhe von 20 000 Euro verliehen. Sind die Plätze mit der Zeit zu beliebig geworden?

Nein, ganz und gar nicht! Seit Jahren habe ich daran gearbeitet, dass diese Auszeichnung geschaffen wird. Denn die Art Karlsruhe wollte von Anfang an dem Dreidimensionalen genauso viel Raum einrichten wie der Flachware. Der neue Preis soll Ansporn und Belohnung sein für die riesige Anstrengung, die so ein Platz fordert. Ich verspreche mir damit einen Nutzen für die Messe, dass sich die Galerien hier noch mehr als bisher engagieren. In der Jury für den Preis sitzen übrigens bewusst keine Künstler, sondern unabhängige Museumsexperten. Ich muss aber zugeben, dass die Plätze in der Vergangenheit manchmal etwas zu voll gestellt waren. Die habe ich dann auch abräumen lassen.

Seit zehn Jahren wird auf der Messe die beste One-Artist-Show ausgezeichnet. Eine Sonderschau zeigt erstmals, was das Land Bade-Württemberg gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe dabei erworben hat. Was erwartet die Besucher?

Eine vielseitige Ausstellung und eines von mehreren Highlights in diesem Jahr. Denn da sind ganz hervorragende Dinge dabei – von Alfons Hüppi bis Tatjana Doll oder Werner Schmid, der vergangenes Jahr bei Werner Wohlhüter zu sehen war. Ich freue mich sehr darauf, dass erstmals die gesamte, in der Städtischen Galerie Karlsruhe beheimatete Sammlung gezeigt wird.

Das Motto der Messe lautet diesmal: Kunst, Raum, Emotion. Wie kam es dazu?

Wir wollen damit zeigen, dass es auf der Art Karlsruhe großzügig zugeht, dass nicht nur Kunst, sondern auch der Raum eine große Rolle spielt – besonders in Bezug auf die Skulptur. Und ohne Emotion funktioniert im Kunstbetrieb gar nichts.

Messegründer

Ewald Schrade (77) ist in Oberschwaben eine Institution. Er hat lange Jahre mit seiner Frau Dorothea in Kisslegg eine Galerie geführt, bis die beiden 1985 mit ihrer Galerie nach Schloss Mochental bei Ehingen zogen. Mittlerweile betreibt der Galerist auch in Karlsruhe eine Zweigstelle. Schrade (Foto: dpa) hat maßgeblich zur Gründung der Art Karlsruhe beigetragen und betreut bis heute die Organisation der Kunstmesse.