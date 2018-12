„Ich war immer der Klassenclown“: Axel Prahl über die Schulkomödie „Extraklasse“

Die Zuschauer lieben ihn als einsilbigen Kommissar Frank Thiel, der mit seinem trockenen Humor den „Tatort“-Krimis aus Münster seinen Stempel aufdrückt. Jetzt ist Axel Prahl mal in einer ganz anderen Rolle zu sehen: In der Schulkomödie „Extraklasse“ (17. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF) spielt er den arbeitslosen Journalisten Ralph Friesner, der als Aushilfslehrer an einer Berliner Abendschule eingesetzt wird. Der Quereinsteiger und seine erwachsenen Schüler machen sich erst das Leben schwer, raufen sich dann aber doch zusammen. Martin Weber hat sich mit ihm unterhalten.

Herr Prahl, in der Komödie „Extraklasse“ spielen Sie einen Lehrer. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre eigene Schulzeit?

Ich habe eine sehr turbulente Schullaufbahn vorzuweisen und habe mehrmals die Schule gewechselt: Ich kam von der Grundschule auf die Realschule, wo ich mich aber nicht behaupten konnte, also ging’s erst mal auf die Hauptschule. Dort habe ich den Abschluss mit Auszeichnung absolviert und bin dann auf eine Berufsfachschule gegangen, wo man die Mittlere Reife machen konnte. Von da ging’s ans Fachgymnasium, wo ich mein Abitur gemacht habe.

Sind Sie gerne zur Schule gegangen?

Meistens schon, ich bin mit Freude zur Schule gegangen. Es gab natürlich auch die Tage, an denen man die Hausaufgaben nicht so ganz anständig erledigt hatte, wo ich lieber mal im Café rumgehockt bin als in die Schule zu gehen. Ich hab schon auch mal geschwänzt, aber in der Regel bin ich gern in den Unterricht gegangen. Ich war eigentlich auch ein recht fleißiger Schüler.

Was waren Ihre Lieblingsfächer?

Mathematik mochte ich sehr gerne, weil man in diesem Fach als Schüler objektiv bewertet wird. Es gibt einen Lösungsweg und ein Ergebnis, und das muss richtig sein. Das sieht in Deutsch zum Beispiel schon ganz anders aus. Da liegt die Bewertung viel mehr im Ermessen des Lehrers und er kann schnell mal sagen: Thema verfehlt. Das Tollste, was ich in der Hinsicht als Schüler erlebt habe, war, dass ein Deutschlehrer unter meinen Aufsatz schrieb: „Axel hat zu viel Fantasie“. Das muss man sich mal vorstellen, zu viel Fantasie gibt es doch gar nicht (lacht).

Also war Deutsch nicht so Ihr Ding?

Kann man so nicht sagen, ich war zum Beispiel ganz weit vorne, wenn es darum ging, Gedichte aufzusagen. Ich habe auch immer gerne gelesen, kam mit den meisten Deutschlehrern aber nicht wirklich zurecht. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich immer so eine vorlaute Klappe hatte und den Klassenclown abgeben musste.

Das sind die kreativen Typen ja gerne mal. Wie hat sich das bei Ihnen geäußert?

Ich habe gerne mal merkwürdige Formulierungen von Lehrern aufgespießt und meinen Kommentar dazugegeben, habe vorwitzige Antworten gegeben oder auch mal einen Lehrer parodiert – das Übliche eben. Das hat sich dann aber geändert, als ich ins Fachgymnasium gekommen bin, da war ich mit viel mehr Ernst bei der Sache, denn ich wollte ja das Abitur bestehen.

Hatten Sie einen Lieblingslehrer?

Ich hatte einen großartigen Englischlehrer, den ich sehr gern mochte. Der hat Banjo gespielt und hat mir im Sprachlabor nach den Übungen immer Irish-Folk-Music auf den Kopfhörer gelegt, das war sehr lustig, und damit hat er meinen Musikgeschmack voll getroffen.

Haben Sie sich an ihm orientiert, als Sie jetzt im Film einen Lehrer spielten?

Nein, weil der Aushilfslehrer Ralph Friesner, den ich in „Extraklasse“ spiele, ja erst mal sehr arrogant an die Sache herangeht und die gescheiterten Existenzen, die sich da in seiner Klasse in der Abendschule versammelt haben, gar nicht für voll nimmt. Seine Einstellung ändert sich ja erst im Lauf des Filmes, als er sich für seine Schüler zu interessieren beginnt und begreift, wie viel Kraft die aufbringen müssen, um einen Schulabschluss hinzukriegen.

Wäre Lehrer ein Job für Sie?

Ich hatte das ja ursprünglich sogar ins Auge gefasst und ein paar Semester auf Lehramt studiert – Musik und Mathematik übrigens. Doch dann habe ich mich anders entschieden und bin im Rückblick doch sehr froh, dass dieser Kelch an mir vorüberging. Ich glaube, dass es Lehrer mittlerweile wahnsinnig schwer haben: Sie haben leider nicht das Ansehen, das Lehrer früher hatten, und unser Schulsystem ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Es wird einfach viel zu wenig in Bildung investiert.

Das Thema Schule spielt für Sie als Vater schulpflichtiger Kinder nach wie vor eine Rolle.

Das kann man so sagen. Meine beiden jüngsten Kinder sind 13 und mittlerweile auch schon in der achten Klasse. Sie gehen in Berlin zur Schule, und ich fand es ganz furchtbar, als da beschlossen wurde, dass die Kinder beim Schreiben lernen in der Grundschule so schreiben durften, wie sie hören – eine mittelschwere Katastrophe, weil die Kinder natürlich erst mal alles falsch geschrieben haben. Doch das wurde nicht korrigiert, weil man sagte, die Schüler sollen keine Negativerlebnisse haben. Aber das ist doch Blödsinn, und die verkehrte Rechtschreibung kriegen Sie aus den Kindern nur sehr schwer wieder raus.

Gehen Sie zu Elternabenden?

Wenn sich die Gelegenheit bietet auf jeden Fall. Ich habe mir auch immer die einzelnen Schulen vorher angesehen, auf die wir unsere Kinder dann geschickt haben.

Was halten Sie von Quereinsteigern als Lehrer, wie der von Ihnen gespielte Ralph Friesner einer ist?

Finde ich sehr gut, die gab es auch schon zu meiner Schulzeit. Man kann junge Leute sicherlich auch gut aufs Leben vorbereiten, wenn man nicht nur den akademischen Weg gegangen ist, sondern beruflich auch mal was anderes gemacht hat.

Ein oft zitierter Satz lautet: „Man lernt nicht für die Schule, sondern für das Leben“…

Der gilt bestimmt nicht immer, aber in meinem Fall würde ich den so unterstreichen.

Zur Person:

Axel Prahl kam 1960 in Eutin zur Welt und wuchs in Neustadt in Holstein auf. Nach der Schule studierte er mehrere Semester Mathematik und Musik und hatte diverse Jobs, bis er schließlich ein Schauspielstudium absolvierte. Seit 1992 steht Prahl vor der Kamera, als Polizist in dem Kinofilm „Nachtgestalten“ hatte er 1999 seinen Durchbruch – beim TV-Publikum ist er vor allem als „Tatort“-Kommissar beliebt. Außerdem ist Prahl regelmäßig als Musiker unterwegs. Der Schauspieler, der vier Kinder aus früheren Beziehungen hat, ist in dritter Ehe verheiratet und lebt in Berlin und Brandenburg.