„I don’t care“ in München: Queeres Theater für die Sinne

Der Journalist, Theaterkritiker der „Schwäbischen Zeitung“, Autor und Dramaturg Jürgen Berger arbeitete oft in Thailand. Dabei fiel ihm auf, dass thailändische Transmenschen einigermaßen selbstverständlich in ihre Familien integriert sind und die thailändische Gesellschaft insgesamt entspannter mit nicht binären und Transmenschen umzugehen scheint.

„I don’t care“ ist ein bunter Szenenreigen

Zwischen 2017 und 2022 führte er Gespräche mit Transmenschen in beiden Ländern, über ihren Weg zur Selbstfindung, den medizinischen Prozess zum gefühlten Geschlecht, ganz alltägliche Probleme (Auf welche Toilette gehe ich?), vor allem aber über den Konflikt zwischen Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung durch andere. Die gesammelten Protokolle setzte er mit fantastischen Mythen und Fabeln zu einem bunten Szenenreigen zusammen.

Der Titel dieses dokumentarischen Stücks wird am Theaterabend im Münchner Marstall nicht mehr ausgesprochen, stammt aber laut Website des Theaters von der queeren australischen Singer-Songwriterin Sia, die in einem Interview gesagt haben soll: „Ich verliebe mich wirklich in die Person. Es ist mir egal (I don’t care), ob jemand ein Ding oder ein Dong hat.“

Im Marstall haben die Regisseurinnen Anna-Elisabeth Frick und Jarunun Phantachet vom koproduzierenden B-Floor Theatre in Bangkok eine Art Fundus errichtet, in dem fahrbare Kleiderständer mit Klamotten und Leintüchern be- und verhängt sind. Am Einlass erhält man einen roten oder grünen Punkt und muss sich dementsprechend auf die linke oder rechte Tribüne setzen.

Es geht um Ursprung, um Wahrheit und Fiktion

Dann betreten die Performer Sarut Komalittipong und Pathavee Thepkraiwan als Fabeltiere in Glitzer und Puschel respektive mit Krokodilkopf die Bühne, sie staksen und froschhopsen keckernd, schnaubend, krächzend und gurrend über die Bühnenfläche, als wären sie ein ganzer Kontinent von Wesen.

Währenddessen erzählt Mareike Beykirch in Sportreportermanier einen Ursprungsmythos, die Entstehung der Welt aus der Dunkelheit. Im Anfang waren Lichter, die Augen von Hund und Katze, und nach einem recht psychedelischen Ausflug ins Auge der Katze kulminiert die Fabel in den Wesen Mann und Frau.

Eine Dokufiktion nennt Jürgen Berger „I don’t care“, und so wechseln Protokolle von Interviewten und einem Arzt, die auf die faltigen Leintücher über den Kleiderständern projiziert werden, mit Spielszenen ab. Das Ensemble heftet sich Klamotten von den fahrbaren Ständern an, mal gehen zwei als Kinder Tüllröckchen wedelnd auf die Suche nach neuen Freunden zum Spielen und erleben eine Überraschung, als Thorstens Mutti ihn Steffi nennt.

„I don’t care“ gelingen starke Bilder

Per Video wird die Geschichte des Riesen Phi Suea Samut erzählt, der seine Gestalt verwandeln konnte und dessen Familie ihn verließ, als sie rauskriegte, dass er keine schöne Frau ist. Das brach ihm das Herz. Es geht um Kinder, die Kleider tragen sollen, in denen sie sich falsch fühlen. Es geht um den Moment der Erleuchtung, als ihnen klar wird, dass sie im falschen Körper gefangen sind, und den Moment, in dem sie Happy Birthday to me sagen können.

Den Regisseurinnen Frick und Phantachet gelingen zwischen all den Infos und eher plakativen Szenen, wenn im weißen Arztkittel über geschlechtsverändernde OPs gesprochen wird, oft starke, choreografische Bilder. Zum Beispiel, wenn Sarut Komalittipong im roten Kleid tanzt, das sich durch einen Brustpanzer in eine Kriegsrüstung verwandelt.

Dass die Regisseurinnen die Aufteilung des Publikums in Rot und Grün und die Frage, ob wir nicht lieber auf der anderen Seite säßen, als Analogie zum Gefühl, im falschen Körper zu stecken, inszenieren, schwächelt aber eher. Genauso wie das launige Klamotten Hochwerfen zum Schluss ein eher hilfloses Bild ergibt für das Bedürfnis, sich zu Hause zu fühlen. An einem sonst starken Theaterabend.