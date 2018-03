Hunger nach Liebe

Sie gab der Krankheit ein Gesicht, oder besser gesagt: einen Körper. Als sich Isabelle Caro 2007 für den italienischen Starfotografen Oliviero Toscani auszog und der ihren ausgemergelten Körper fotografierte, war Anorexia, Magersucht, für einige Wochen in aller Munde. Auch noch, als die riesigen Plakate in Italien schon nach wenigen Tagen abgehängt wurden, da sie laut einer Behörde die Menschenwürde verletzen würden. Aus der erfolglosen Schauspielschülerin Isabelle wurde über Nacht ein Star. Sie erlag dem Hype um ihre Person, schreckte vor keiner Kamera zurück, sprach unentwegt über sich und ihre Krankheit – und wünschte sich nichts sehnlicher, als nicht auf ihre Magersucht reduziert zu werden. Die amerikanische Filmemacherin Kiki Allgeier hat sie in dieser verrückten Zeit begleitet, bis zu Caros Tod im Jahr 2010. Ihre bedrückende Filmbiografie kommt nun in die deutschen Kinos.

Oliviero Toscani ist auf Krawall gebürstet. Der nackte Hintern eines Aidskranken, das blutverschmierte T-Shirt eines getöteten kroatischen Soldaten, die Porträts von zum Tode verurteilten US-Häftlingen – mit diesen Skandalfotos hat Toscani im Auftrag des Modekonzerns Benetton bis ins Jahr 2000 Furore gemacht. In diese Reihe fügte sich das Poster mit Isabelle Caro nahtlos ein. Aufgenommen für das Modelabel „No-I-ita“ sollte es die Magersucht unter Models anprangern. Doch mitunter war das Gegenteil der Fall: Im Internet erklärten pubertierende Mädchen die ausgemergelte Caro zu ihrem Vorbild.

In dieser Zeit nahm Kiki Allgeier erstmals Kontakt zu Isabelle Caro auf. Sie begleitete sie zu Interviews, war mit der Kamera dabei, als sie bei der französischen Version von Klums „Top Model“-Show die Mädchen über Magersucht informieren soll. Sie hat sie begleitet, als in einer missglückten RTL-Sendung eine sichtlich überforderte Isabelle überredet wird, ihren zerschundenen Körper, von dem sich die Haut abschält, der Kamera zu präsentieren. Später wird sie über diese Sendung sagen: „Die wollten nur meine Knochen zeigen. Ich finde das unanständig.“ Man kann ihr nur zustimmen.

Das Problem dieses aufwühlenden Porträts ist die Nähe. Kiki Allgeier reflektiert den Hype der Medien um eine kranke Frau, die man in ihrem Drang nach Selbstdarstellung eigentlich schützen müsste – vor sich selbst und vor Journalisten, die jedes Schamgefühl zugunsten einer schockierenden Geschichte hintanstellen. Aber gleichzeitig erliegt auch Allgeier diesem Voyeurismus, zeigt Bilder eines Körpers, der sichtlich dem Tod geweiht ist. Es stellt sich angesichts dieser Filmszenen die Frage, wie öffentlich das Leid eines Menschen zur Schau gestellt werden darf.

Verstörende Bilder

Von Beginn an ist klar, dass sich die junge Isabelle auf den Abgrund zubewegt, auch wenn sie immer wieder von Rollen als Schauspielerin träumt, von einem Leben als anerkannte Künstlerin. Mit leuchtenden Augen erzählt sie von den Proben am Theater, wo ihr aber nur Rollen als Drogenabhängige oder Tote angeboten werden. Sie erzählt, wie sie schon in ihrer frühen Jugend aufgehört hat zu essen, um nicht zu wachsen. Ihre depressive Mutter drangsaliert sie, sperrt sie ein, verhindert ein normales Leben mit Schulbesuch und Freunden.

Isabelle Caros Geschichte passt nicht in das Schema, das durch die Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ von sich reden machte: Mädchen hungern, um dem Ideal der superschlanken Models möglichst nahe zu kommen. Caros Essstörungen waren das Ergebnis einer traumatischen Kindheit. Nach dem Studium der Theaterwissenschaften ging sie auf eine Schauspielschule, war jedoch zu schwach, um die Ausbildung abzuschließen. Einmal lag sie vier Tage im Koma. Erst als Toscani sie ablichtete, fand sie ihre Bestimmung: Sie wurde von Beruf magersüchtig. Die Krankheit gab ihrem Leben einen Inhalt. Dass man schlecht bekämpfen kann, was das eigene Leben plötzlich erfüllt, ist wenig überraschend. Weshalb auch ihr Tod 2010 an den Folgen einer Lungenentzündung nicht überrascht.

Es sind verstörende Bilder, die Kiki Allgeier zeigt: überdimensional große Hände an Armen, die nur aus Knochen zu bestehen scheinen, ein Gesicht wie ein Totenkopf, mit tätowierten Sommersprossen, welche ihre Mädchenhaftigkeit unterstreichen sollen. Wer abschreckende Bilder sucht zum Thema Magersucht, wird fündig. Wer Erklärungen sucht für eine Krankheit, die vor allem bei jungen Mädchen immer mehr um sich greift, wird sie in dieser Dokumentation nicht finden.

Seht mich verschwinden. Buch und Regie: Kiki Allgeier. Deutschland 2014. 87 Minuten. FSK ab 12.