Historische Burg in Japan brennt nieder

Mehr als 100 Flüchtlinge sind im Dezember 2015 in der Notunterkunft in der Stadthalle Bad Waldsee vorübergehend untergekommen. Wie hat sich ihr Leben seither verändert? Fühlen sie sich in Deutschland wohl – und integriert? Fünf Syrer berichten der „Schwäbischen Zeitung“ von ihren Erfahrungen, ihrem seitherigen Lebensweg und ihren Träumen.

Die Zeit in der Notunterkunft ist den einstigen Flüchtlingen noch in Erinnerung und sie sind sich einig, dass es ein anstrengender Lebensabschnitt war.