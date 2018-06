Historiker Götz Aly: „Sanktionen für rassistische Übergriffe sollten verschärft werden“

Programm der 19. Gespräche

„Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart“ heißt das Thema der „19. Laupheimer Gespräche“, veranstaltet vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg und der Stadt Laupheim. Das ganztägige wissenschaftliche Symposium am Donnerstag, 14. Juni, im Kulturhaus Schloss Großlaupheim beginnt um 10Uhr. Im Anschluss an die Vorträge wird diskutiert. Um 19Uhr sprechen der Freiburger Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi und Tobias Ginsburg, Autor des Buches „Die Reise ins Reich: Unter Reichsbürgern“, über „Antisemitismus in Deutschland heute“. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter der Mail-Adresse veranstaltungen@hdgbw.de wird gebeten. Das vollständige Programm findet sich auf www.hdgbw.de