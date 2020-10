„Heimaten sind Konzepte von Zugehörigkeit“

„Wie zerplatzte Seifenblasen ...“ lautet der Titel des Debütromans von Aylin Duran aus Biberach. Möglicherweise hätte ihn die 21-Jährige nie geschrieben, wenn nicht auch für sie zeitweilig Lebensentwürfe wie Seifenblasen zerplatzt wären.

228 Seiten stark ist der Roman, der erst vor wenigen Tagen in den Handel gekommen ist. „Es ist eine Liebesgeschichte, die sich an junge Erwachsene richtet“, sagt Aylin Duran. Zum Inhalt: Durch Zufall treffen der unglückliche Musiker Ben und die junge Lina an der Endstation aufeinander.