Hauen und Stechen, Heilen und Sterben

Karwoche ist immer auch Bibelwoche. So zeigt der Fernsehsender Vox von Gründonnerstag bis Karsamstag zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr die zehnteilige Eventserie „Die Bibel“. Rund 400 Personen waren 2012 an den sechsmonatigen Dreharbeiten in der marokkanischen Stadt Quarzazade beteiligt. Die Ausstrahlung in den USA vor einem Jahr verfolgten 14,8 Millionen Zuschauer.

Von Noah bis Paulus

Noch hat Martin Luther die Nase vorn: Bei Google taucht sofort der Reformator auf, wenn zum Begriff Bibel der Zusatzbuchstaben M eingegeben wird. Aber erweitert man dieses M zu Mark, dann steht nicht nur das Markus-Evangelium zur Auswahl, sondern auch Mark Burnett, Fernsehproduzent. Vom „Time Magazine“ wurde der gebürtige Brite bereits zu einem der einflussreichsten Menschen der Welt gekürt, denn auf sein Konto gehen zum Beispiel die preisgekrönten TV-Formate wie „Survivor“, „The Voice“ und „Shark Tank“. Hierzulande ist Burnett noch nicht die ganz große Nummer. Doch seine Popularität könnte steigen, wenn jetzt sein neuestes Produkt ausgestrahlt wird: „Die Bibel“. Mehr Titel braucht die Miniserie nicht, auch wenn sie längst nicht die ganze Bibel in bewegten Bildern präsentiert. In zehn Stunden und zehn Episoden rast die Kamera durchs Alte und Neue Testament. Von Noah bis Paulus werden bei diesem Parforce-Ritt mit allen Effekten des modernen Kinos jene Geschichten erzählt, die zu den Essentials der christlichen Religion mit ihren jüdischen Wurzeln gehören.

Nun sind Mark Burnett und seine Mitproduzentin Roma Downey, die übrigens auch Schauspielerin ist und die Rolle der Maria übernommen hat, nicht die ersten, die in der Heiligen Schrift das Material für hoch spannende Unterhaltung entdeckten. In den Archiven finden sich massenhaft Filme zur Bibel – von Cecil B. DeMilles Monumentalschinken „Die zehn Gebote“ bis zu Mel Gibsons Schockspektakel „Die Passion Christi“. Allerdings beschränken sie sich meist auf eine abgeschlossene Geschichte. Diese neue Serie serviert eine in Häppchen portionierte Gesamtschau. Wobei diese Häppchen keineswegs immer leicht verdaulich sind.

Wer die Bibel auch nur ansatzweise kennt, der weiß um die darin abgehandelten Brutalitäten und Exzesse – Steilvorlagen für Sex and Crime. Nur ein Beispiel aus dem Alten Testament: Bei der Besiedlung des Gelobten Landes gibt es kein Zaudern und Zagen. Da herrscht ein Hauen und Stechen – auch im Namen Gottes. Und der Kampf des kleinen Hirtenknaben David mit seiner Steinschleuder gegen den Riesen Goliath ist nur eine der wilden Szenen. Sie darf hier natürlich genauso wenig fehlen wie der Ehebruch des späteren König David mit der schönen Batseba, der Frau seines treuen Gefährten Urjia. Er muss sterben, damit David seine Lüste leben kann. Es menschelt eben auch in der Bibel – und das lässt man sich hier nicht entgehen.

Verkündigung und Show

Nach dem Ende der Babylonischen Gefangenschaft wird dann auch schon das Neue Testament aufgeschlagen, und damit geht es mitten hinein in ein von den Römern geknechtetes Land. Die Geburt Jesu, die Anbetung der Könige und die Flucht nach Ägypten bieten nachgestellte Weihnachtsmotive zuhauf. Dann aber tritt der erwachsene Jesu auf den Plan, der mit seinen revolutionären Lehren und vor allem seinen Wundern die Massen begeistert – und die Priesterschaft erbost. Diese Rolle zieht selbstverständlich die größte Aufmerksamkeit auf sich. Denn wird das Leben und Sterben des Gottessohnes auf Erden nachgespielt, so berührt das vor allem gläubige Menschen. Dabei ist der Grat schmal zwischen ernsthaft gemeinter Verkündigung und spekulativ aufgesetzter Show. Dem portugiesischen Schauspieler Diogo Morgado gelingt dieser Balanceakt recht gut. Man nimmt ihm sowohl den wundertätigen Wanderprediger ab als auch das gemarterte Opferlamm am Kreuz. Und vor allem bleibt der Film immer relativ nah am Text der Evangelien. Das war nicht immer so bei Bibel-Verfilmungen.

Offensichtlich zweifelt etwa die Deutsche Bibelgesellschaft nicht an der Qualität dieser Serie. Sie stellt auf ihrer Homepage zusätzliche Informationen bereit. Auf einem eingespielten Video wünschen Burnett/Downey den deutschen Zuschauern ein frohes Osterfest und hoffen, dass ihr Werk den einen oder anderen auch zum Lesen der Heiligen Schrift ermuntert. Das hofft wohl auch die Bibelgesellschaft.

Sendetermine auf Vox: Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag, 20.15 Uhr. Weitere Infos unter www.bibel-serie.de