Hamburg gibt erste Benin-Bronzen an Nigeria zurück

Hamburg will in der nächsten Woche die ersten Benin-Bronzen an die Republik Nigeria zurückgeben. 3 von insgesamt 179 Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin werden am Freitag an Vertreter der Republik Nigeria überreicht, teilte die Kulturbehörde in Hamburg mit.

Insgesamt werden zwei Drittel der Kunstschätze zurückgegeben, ein Drittel der Objekte kann die Stadt Hamburg als Leihgaben behalten und weiterhin in ihren Museen ausstellen.

Die Bronzen, die ab dem 13. Jahrhundert angefertigt wurden, schmückten den Herrscherpalast des Königreichs Benin, dessen Gebiet heute zu Nigeria gehört. Etwa 1100 der kunstvollen Objekte und Bronzen sind in rund 20 deutschen Museen zu finden. Sie stammen größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897.

In diesem Sommer hatten sich die Bundesrepublik und Nigeria auf einen Weg zur Rückführung der geraubten Objekte geeinigt. Allein die 179 Kunstschätze in Hamburg haben einen geschätzten Wert von fast 60 Milionen Euro.

