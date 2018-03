Gut, dass sie den Kluftinger haben

Sie verdanken einander viel, der Allgäuer Kommissar Kluftinger und die beiden Krimiautoren Volker Klüpfel und Michael Kobr. Ersteren gäbe es nicht ohne die Erfinder des Kluftinger-Universums. Das Autorenduo wiederum verdankt dem grantigen Ermittler eine beispiellose Karriere im Literatur- und auch im Showgeschäft. Dass der Bayerische Rundfunk nach „Erntedank“ und „Milchgeld“ derzeit den dritten Kluftinger-Krimi, „Seegrund“, verfilmt, ist nur konsequent. Kluftinger ist ein Selbstläufer.

Eins ist aber auch sicher: Dem Kluftinger, gäbe es ihn leibhaftig, ginge das Gewusel am Alatsee bei Füssen sakrisch auf die Nerven. Wohnwagen an Wohnwagen für die Darsteller, ein unüberschaubarer Tross an Technikleuten, ein Autorenteam, das es genießt, vor laufender Kamera herumzublödeln.

Und dann immer wieder dieses Blut. Das würde ihm gar nicht gefallen. Denn der Kommissar leidet an einer Leichenphobie. Die vermeintlich mit Blut verschmierte Leiche, die er am Seeufer findet, wird ihm im Fortgang der Geschichte den Schlaf rauben.

Leser des Buches „Seegrund“, das 2006 erschienen ist, erinnern sich: Die Blutlache, in der der Taucher liegt, ist gar kein Blut, sondern Purpurfarbe. Diese verdankt der Alatsee einer speziellen Schicht aus Schwefelbakterien, die weltweit Ihresgleichen sucht. Und der tote Taucher ist gar nicht tot, was den Fall um seit Kriegszeiten verschollene Goldschätze der Deutschen Reichsbank nicht vereinfacht.

Herbert Knaup spielt zum dritten Mal den Kluftinger. Die Szene, die allerdings am vergangenen Donnerstag gedreht wurde, verlangt auch dem erfahrenen Schauspieler einiges ab. Mit elf Kilo schweren Eisenpolstern unter Taucheranzug, Wolljanker und Lederjacke geht er im Alatsee baden – bei vier Grad Wassertemperatur in einem See, der vor zwei Wochen noch zugefroren war. Eine von Tauchern geführte Kamera filmt Kluftingers Kampf unter Wasser. Mehr möchte das Team nicht verraten, nur so viel: Der Kluftinger im Film wird unter Wasser nicht dasselbe finden wie der im Buch.

Ein Held, der keiner ist

Recht düster ist sie ausgefallen, die Romanvorlage. Slapstick-Einlagen allerdings wie der legendäre Besuch eines japanischen Restaurants mit der japanischen Schwiegertochter in spe waren schon damals die Zutaten, welche den Allgäukrimis ein Millionenpublikum bescheren. Kobr und Klüpfel, die sich seit der gemeinsamen Schulzeit in Kempten kennen, haben mit Kluftinger einen Antihelden geschaffen. Einen Antihelden, der nicht Anti ist, weil er mit ähnlich brutalen Methoden wie sein Klientel zugange ist oder einen Kopfstand macht in seinem Büro oder mehr psychische Defekte vorweisen könnte, als jeder Insasse einer einschlägigen Anstalt.

Kluftinger rümpft über Yoga ebenso die Nase wie über Persönlichkeitsmerkmale, welche über eine abweichende Schuhgröße hinausgehen. Er ist einer, der im Hotel die kleinen Shampoofläschchen im Waschbeutel verschwinden lässt, der ebenso halbherzig wie erfolglos gegen die Sucht nach Kässpatzen ankämpft. Aber ein Genussmensch und dazu noch sparig zu sein ist nicht alles. Die wohl entscheidende Charaktereigenschaft ist sein Argwohn. Argwohn dem Fremden, dem Neuen, dem Anderen gegenüber. Dieser Kommissar ist einer, an dessen Spießigkeit die Liga der neuen Tatort-Kommissare, ob sie nun Schweiger, Möhring oder Striesow heißen, scheitern würde. Und dennoch – welch ein Trost für uns mittelmäßige Geister! – er ist es, der jeden Fall mit Allgäuer Bauernschläue löst.

Niemand mag mehr die Menge der Regionalkrimis überblicken, in welchen ein schrulliger Kommissar in einem Provinzort Morde aufklärt. Rechnet man die Anzahl der Opfer hoch, müssten ganze Landstriche ausgerottet sein. „Wir aber sind aus dem Gröbsten raus“, stellt Volker Klüpfel fest. Und hat vermutlich recht damit. Denn ihr Kluftinger war einer der ersten, wenn nicht das Original, wie die Autoren betonen. Auch bei ihren Lesungen beschreiten sie neue Wege, denn mit dem Lesen aus den Büchern haben diese Comedy-shows nur noch am Rande zu tun. Ein eigener Kosmos mit Klufti-TV, Führungen von Vater Klüpfel durch Altusried, Kochbuch und Fackelwanderung zum Alatsee zeigt, wie geschäftstüchtig Allgäuer sein können. Von wegen Provinz!

Doch wie lange wird der Hype noch andauern in einer Zeit, in der bald jedes Kaff, das einen Kirchturm vorweisen kann, auch einen Kommissar verpasst bekommt? Band sechs des Autorenduos Kobr und Klüpfel, „Herzblut“, ist seit seinem Erscheinen im Februar erwartungsgemäß ganz vorne in der Spiegel Bestsellerliste. Die unzähligen Regionalkrimis im Fernsehen hingegen haben an Beliebtheit eingebüßt. „Es werden nur die überleben, die tatsächlich in einer Region verwurzelt sind“, ist sich Stephanie Heckner vom Bayerischen Rundfunk sicher.

Melodie im Dialekt

Zur Überlebensstrategie bei den Kluftinger-Filmen gehört für sie auch der sperrige Allgäuer Dialekt. Untertitel kämen nicht infrage, man müsse nicht alles verstehen, der Sinn erschließe sich für Norddeutsche auch so. Der gebürtige Hesse Rainer Kaufmann, Regisseur auch des dritten Kluftinger-Films, will gar Musik in dem rauen Dialekt erkennen. Bei so viel Überschwänglichkeit würde er sich mit Schaudern abwenden, der Klufti und brummeln: Jetzt bleiba mr mol allet aufm Boda. Gut, dass sie den Kluftinger haben.