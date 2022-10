„Großstadtrevier“: Jäger aus Quizshow spielt Hobbyfotografen

Normalerweise ist Klaus Otto Nagorsnik einer der Jäger in der ARD-Quizshow „Gefragt - gejagt“, nun tritt der Deutsche Quizmeister und Bibliothekar auch als Schauspieler vor die Kamera. Zumindest für einen kleinen Gastauftritt. In der Vorabend-Serie „Großstadtrevier“ spielt der 67-Jährige einen Hobbyfotografen, wie eine Sprecherin der Produktion mitteilte. In der Szene verdächtigt ihn Harry Möller (Maria Ketikidou), heimliche Fotos von ihr gemacht zu haben und fordert seine Kamera ein. Die Dreharbeiten für die Szene fanden am Freitag in Hamburg statt.

„Ich habe versucht konzentriert zu sein, aber aufgeregt war ich nicht. Es gibt ja immer noch den zweiten Cut“, sagte Nagorsnik am Freitag nach den Aufnahmen. Für ihn sei es der erste Auftritt als Schauspieler im Fernsehen gewesen. „Ich habe mal bei einer Schulaufführung im Weihnachtsmärchen den Hänsel in Hänsel & Gretel spielen müssen. Das ist gut 60 Jahre her und meine bisherige Schauspielerfahrung gewesen.“ Das „Großstadtrevier“ wird montags, 18.50 Uhr, im Ersten ausgestrahlt.

